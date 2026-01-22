Российский «Модуль» запустит спутники ДЗЗ

Российский НТЦ «Модуль» в 2026 году планирует запустить первые спутники ДЗЗ

В 2026 году научно-технический центр (НТЦ) «Модуль» планирует запустить свои первые малые космические аппараты (МКА) дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора центра Андрея Адамова.

«Уникальность спутников в том, что управление ими будет вестись в автоматическом режиме. Программное обеспечение, которое создают наши специалисты, позволит принимать информацию со спутников, а также управлять ими», — сказал собеседник.

По его словам, в 2027-м возглавляемый им центр планирует завершить разработку датчика магнитного поля на основе эффекта Холла.

Ранее агентство со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли сообщило, что следующий пуск тяжелой ракеты «Протон-М» планируется в первой половине февраля.

Также в январе первый вице-премьер России Денис Мантуров заявил, что за 2025 год спутниковую группировку России увеличили до 300 космических аппаратов.