Названо количество российских спутников на орбите

Мантуров: Спутниковую группировку России увеличили до 300 аппаратов

Спутниковую группировку России увеличили до 300 космических аппаратов за 2025 год. Количество спутников на орбите назвал первый вице-премьер России Денис Мантуров, передает ТАСС.

«В целом наша спутниковая группировка увеличила свою численность с 288 до 300 космических аппаратов за 2025 год», — сказал он на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

В июле глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов сообщил, что российские программы спутниковых группировок «Марафон» и «Скиф» не вошли в национальный проект по развитию космической отрасли из-за экономии бюджетных средств. По его словам, ряд проектов, которые были в прошлой версии нацпроекта, предлагают бизнесу.

В апреле стало известно, что в Центре космических технологий Московского авиационного института разрабатывают спутниковую платформу «Марафон-2.0». Специалисты вуза создали прототип космического аппарата. Цель работ — создание платформы, которая сможет прийти на смену «Марафону-IoT».