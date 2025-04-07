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Стало известно о разработке российской спутниковой платформы «Марафон-2.0»

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Фото: Павел Львов / РИА Новости
Фото: Павел Львов / РИА Новости.

В МАИ разрабатывают спутниковую платформу «Марафон-2.0»

В Центре космических технологий Московского авиационного института (МАИ) разрабатывают спутниковую платформу «Марафон-2.0». Об этом от вуза стало известно ТАСС.

«Мы полностью переделываем компоновку космического аппарата: ставим на него более эффективные датчики, агрегаты, аппаратуру, аккумуляторные батареи. Переделываем его для того, чтобы сделать по-настоящему универсальной платформой, востребованной в течение долгих лет», — сказал аспирант кафедры Космические системы и ракетостроение Никита Матасов.

В настоящее время вузом создан прототип космического аппарата. Основной целью работ называется разработка платформы, которая в перспективе придет на смену «Марафон-IoT».

В октябре агентству из презентации гендиректора компании «Решетнев» Евгения Нестерова, представленной на пленарном заседании конференции SATCOMRUS 2024, стало известно, что в 2025-м на орбиту отправят пять спутников «Марафон-IoT» и аппарата связи «Луч-5ВМ».

В августе ТАСС сообщил, что в Новосибирском государственном университете создали прибор для обеспечения спутникового интернета вещей.

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