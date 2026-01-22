Войти
Lenta.ru

В США рассказали об уникальной полезности «ядерного космического бомбардировщика»

325
0
0
Фото: U.S. Air Force
Фото: U.S. Air Force.

19FortyFive: Задачи космического корабля ВВС США X-37B засекречены

Задачи космического корабля Военно-воздушных сил (ВВС) ВВС США X-37B засекречены, а Россия и Китай считают его «ядерным космическим бомбардировщиком» времен третьей мировой войны, пишет обозреватель американского издания 19FortyFive Харрисон Касс.

«Предположительно, X-37B заполняет пробел между спутниками и космическими аппаратами, предназначенными для пребывания на орбите в течение многих лет, прежде чем вернуться на Землю», — утверждает автор.

По его словам, Пентагон на борту X-37B тестирует новые материалы и технологии, в связи с чем задачи миссий корабля засекречены. Тем не менее, Касс признает, что неопределенность, связанная с X-37B, выгодна США.

«X-37B размывает границы между исследованиями и операциями — это размывание преднамеренно и стратегически полезно», — пишет обозреватель.

В августе компания SpaceX успешно запустила военный космоплан X-37B.

В мае 2021-го гендиректор концерна «Алмаз-Антей» Ян Новиков рассказал, что американский космоплан X-37B может нести до шести ядерных боеголовок.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
X-37
Компании
SpaceX
Алмаз-Антей
Проекты
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.01 13:41
  • 13666
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.01 13:00
  • 1
Бундесвер испытывает конопляные волокна в качестве армирующего материала
  • 22.01 12:36
  • 92
МС-21 готовится к первому полету
  • 22.01 06:27
  • 0
Касательно "ФЛОТ УМИРАЕТ БЕЗ АВИАНОСЦА: Сивков о предательстве интересов России | Безруков и Сивков"
  • 22.01 03:18
  • 0
О стратегии, тактике, и требованиях к бронетанковой технике в СА 60-80-ых гг. XX в.
  • 22.01 00:32
  • 1
В США новый российский «Амур» сочли обреченным
  • 22.01 00:06
  • 0
Комментарий к "В США рассказали о сражении между M1E3 Abrams и Т-14 «Армата»"
  • 21.01 23:11
  • 1
Как остаться в живых, если грянет третья мировая: Россия предрекла Британии "конец" (The Mirror, Великобритания)
  • 21.01 22:51
  • 4
Озвучены некоторые данные о нашем «аналоге» Starlink
  • 21.01 19:09
  • 5
Суд арестовал имущество и деньги Чубайса в рамках нового иска «Роснано»
  • 21.01 11:02
  • 1
Новый выставочный центр «Буран» открылся в Музейном комплексе в Верхней Пышме
  • 21.01 03:05
  • 0
Сравнение платформы "Армата" с запускаемым в серию в этом году Т-90М2 (по имеющейся о них информации))
  • 20.01 19:24
  • 0
И еще о танках: проект Т-90М2 "Рывок-1", по планам - в серии с 2026/2027 г.
  • 20.01 18:27
  • 0
Комментарий к "В новом М1Е3 Abrams повторяются некоторые идеи танка из КНДР 2017 года"
  • 20.01 16:45
  • 1
"Калашников": автомат для штурмовиков АК-12К сконструировали за полгода