SpaceX запустила космоплан X-37B

Компания SpaceX запустила военный космоплан X-37B

Компания SpaceX успешно запустила военный космоплан X-37B. Об этом сообщает издание NSF.

Ракета Falcon 9 с беспилотным многоразовым кораблем X-37B стартовала с площадки в штате Флорида (США) сегодня, 22 августа, в 06:50 московского времени. Вероятнее всего X-37B находится на круговой околоземной орбите высотой 500 километров и наклонением 49,5 градуса.

Продолжительность миссии Orbital Test Vehicle 8 (OTV-8) может достигать сотни суток. Ее целью Пентагон называет, в частности, проверку межспутниковой лазерной связи и тестирование квантового инерциального датчика.

В июне журнал Aviation Week заметил, что США в рамках бюджетного предложения на 2026-2031 финансовые годы планируют выделить миллиард долларов на программу испытаний космического корабля X-37B.

В мае 2021-го гендиректор концерна «Алмаз-Антей» Ян Новиков рассказал, что американский космоплан X-37B может нести до шести ядерных боеголовок.