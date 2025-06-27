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США профинансируют способный сбросить атомную бомбу на Россию аппарат

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Фото: U.S. Air Force / Handout / Reuters
Фото: U.S. Air Force / Handout / Reuters.

США планируют выделить миллиард долларов на космический корабль X-37B

США в рамках бюджетного предложения на 2026-2031 финансовые годы планируют выделить миллиард долларов на программу испытаний космического корабля X-37B. Об этом сообщает журнал Aviation Week.

Средства планируется выделить в рамках фонда «Укрепление ресурсов Министерства обороны для улучшения Индо-Тихоокеанского командования США» с пятилетним периодом действия. В настоящее время Военно-воздушные силы (ВВС) США располагают двумя летными образцами X-37B. Один из них завершил свой последний полет 7 марта, проведя на околоземной орбите более чем 434 суток.

В мае 2021-го гендиректор концерна ВКО «Алмаз-Антей» Ян Новиков рассказал, что американские космолеты X-37 могут нести до шести ядерных боеголовок. После этого в июле того же года еженедельник «Военно-промышленный курьер», комментируя заявление Новикова, написал, что «есть большая вероятность того, что американский космолет Boeing X-37B может выйти в заданный район космического пространства, затем совершить нырок до мезосферы и сбросить ядерные боеголовки на заранее выбранные объекты на территории России».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
X-37
Компании
Boeing
Алмаз-Антей
Проекты
Ядерный щит
ЯО
2 комментария
№1
27.06.2025 02:49
У нас пока нет такой штуки, но китайцы запускают обычным РН на орбиту и далее могут вполне бахнуть на авианосец с отклонением до 50м. НЕмцы космолет пытаются смастерить, ждем.
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№2
27.06.2025 11:19
Вот упорныеотые. Был бы смысл кидать с шаттла бомбы, кабы он самостоятельно мог подняться в космос. А так, РН на которой их запускают, поднимет в разы больше полезной нагрузки (хоть бомб, хоть чего угодно) без шаттла, нежели вместе с ним. И нах он тогда нужен..?

Разве что сам X-37 выступит в роли боеголовки, подобно "Авангарду".
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