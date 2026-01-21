Войти
Flotprom

На Онежском ССЗ модернизируют слип

287
0
+1

На Онежском ССЗ модернизируют слип

В начале февраля 2026 года на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе (ОССЗ, работает под управлением ФГУП "Росморпорт") начнётся модернизации слипа (спуско-подъемного устройства) под более тяжёлые суда высокого ледового класса. Об этом сообщил по итогам встречи с новым руководителем ОССЗ Александром Соловьевым губернатор Карелии Артур Парфенчиков.

По словам главы региона, работы будет выполнять компания "ЭнергоАльянс". Непосредственно к строительным работам подрядчик рассчитывает приступить в марте.

Онежский судостроительно-судоремонтный завод

ВСК


"Начиная реконструкцию слипа, крайне важно синхронизировать ее с графиком спуска судов на воду. В мае, как сообщил Александр Соловьев, планируется спуск буксира, построенного уже в цехах новой цифровой верфи", – цитирует Sudostroenie.info заявление главы региона.

Также на начало февраля на ОССЗ запланировано начало возведения ещё одного производственного здания.

На прошлой неделе стало известно, что новым директором АО "Онежский судостроительно-судоремонтный завод" назначен Александр Сергеевич Соловьев.

Напомним, что в 2022 году на ОССЗ началась глубокая модернизация, которая предусматривает создание на базе предприятия "цифровой верфи". Проект модернизации разработан Санкт-Петербургским государственным морским техническим университетом (СПбГМТУ) совместно с АО "Центр технологии судостроения и судоремонта" (ЦТСС) и ФГУП "Росморпорт".

Официальная церемония начала строительных работ на площадке будущей "цифровой верфи" состоялась в Петрозаводске в январе 2022 года. Запуск в эксплуатацию основного технологического оборудования прошёл в январе 2025 года. Здесь планируют выпускать суда типа "река–море", а также рыбопромысловые, технические и вспомогательные суда.

Реализация первой очереди проекта завершена в декабре 2025 года.

Не хотите пропускать интeресные материалы? Раз в неделю публикуем дайджест с главными новостями в Telegram-канале: t.me/MilPressWeekly.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.01 11:38
  • 13628
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.01 11:02
  • 1
Новый выставочный центр «Буран» открылся в Музейном комплексе в Верхней Пышме
  • 21.01 09:47
  • 3
Озвучены некоторые данные о нашем «аналоге» Starlink
  • 21.01 03:05
  • 0
Сравнение платформы "Армата" с запускаемым в серию в этом году Т-90М2 (по имеющейся о них информации))
  • 20.01 19:24
  • 0
И еще о танках: проект Т-90М2 "Рывок-1", по планам - в серии с 2026/2027 г.
  • 20.01 18:27
  • 0
Комментарий к "В новом М1Е3 Abrams повторяются некоторые идеи танка из КНДР 2017 года"
  • 20.01 17:14
  • 3
Суд арестовал имущество и деньги Чубайса в рамках нового иска «Роснано»
  • 20.01 16:45
  • 1
"Калашников": автомат для штурмовиков АК-12К сконструировали за полгода
  • 20.01 16:41
  • 1
Глава "Калашникова" заявил о нехватке квалифицированных кадров в ОПК
  • 20.01 03:32
  • 1
Комментарий к "Сможет ли новый высотный разведывательный самолет "Хищник" сравниться со своим советским предшественником МиГ-25Р? (Military Watch Magazine, США)"
  • 20.01 01:24
  • 1
Космический фотоаппарат для внеземных цивилизаций: чем займется телескоп Nancy Grace Roman
  • 19.01 21:02
  • 0
Комментарий к "Названо преимущество танка M1E3 Abrams"
  • 19.01 20:32
  • 0
Комментарий к "Великобритания не готова к войне с Россией, заявил представитель Министерства обороны (The National Interest, США)"
  • 19.01 20:22
  • 89
МС-21 готовится к первому полету
  • 19.01 06:41
  • 0
Комментарий к "Используя опыт Украины: Польша готовится к нанесению глубоких ударов по России"