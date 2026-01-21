На Онежском ССЗ модернизируют слип

В начале февраля 2026 года на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе (ОССЗ, работает под управлением ФГУП "Росморпорт") начнётся модернизации слипа (спуско-подъемного устройства) под более тяжёлые суда высокого ледового класса. Об этом сообщил по итогам встречи с новым руководителем ОССЗ Александром Соловьевым губернатор Карелии Артур Парфенчиков.

По словам главы региона, работы будет выполнять компания "ЭнергоАльянс". Непосредственно к строительным работам подрядчик рассчитывает приступить в марте.

Онежский судостроительно-судоремонтный завод ВСК

"Начиная реконструкцию слипа, крайне важно синхронизировать ее с графиком спуска судов на воду. В мае, как сообщил Александр Соловьев, планируется спуск буксира, построенного уже в цехах новой цифровой верфи", – цитирует Sudostroenie.info заявление главы региона.

Также на начало февраля на ОССЗ запланировано начало возведения ещё одного производственного здания.

На прошлой неделе стало известно, что новым директором АО "Онежский судостроительно-судоремонтный завод" назначен Александр Сергеевич Соловьев.

Напомним, что в 2022 году на ОССЗ началась глубокая модернизация, которая предусматривает создание на базе предприятия "цифровой верфи". Проект модернизации разработан Санкт-Петербургским государственным морским техническим университетом (СПбГМТУ) совместно с АО "Центр технологии судостроения и судоремонта" (ЦТСС) и ФГУП "Росморпорт".

Официальная церемония начала строительных работ на площадке будущей "цифровой верфи" состоялась в Петрозаводске в январе 2022 года. Запуск в эксплуатацию основного технологического оборудования прошёл в январе 2025 года. Здесь планируют выпускать суда типа "река–море", а также рыбопромысловые, технические и вспомогательные суда.

Реализация первой очереди проекта завершена в декабре 2025 года.

