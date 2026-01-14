Войти
Сменился директор Онежского ССЗ

ОССЗ
Онежский судостроительно-судоремонтный завод (ОССЗ).
Новым директором АО "Онежский судостроительно-судоремонтный завод" (ОССЗ, работает под управлением ФГУП "Росморпорт") назначен Александр Сергеевич Соловьев. Об этом сообщает Sudostroenie.info со ссылкой на уведомление петрозаводской верфи.

До этого Александр Соловьев занимал должность заместителя генерального директора компании "Аурус Марин". Ранее менеджер возглавлял судостроительный завод "Отрадное" и Выборгский судостроительный завод (входит в ОСК).

Предыдущим директором АО "ОССЗ" был Владимир Майзус.

В 2022 году на ОССЗ началась глубокая модернизация, которая предусматривает создание на базе предприятия "цифровой верфи". Проект модернизации разработан Санкт-Петербургским государственным морским техническим университетом (СПбГМТУ) совместно с АО "Центр технологии судостроения и судоремонта" (ЦТСС) и ФГУП "Росморпорт".

Официальная церемония начала строительных работ на площадке будущей "цифровой верфи" состоялась в Петрозаводске в январе 2022 года. Запуск в эксплуатацию основного технологического оборудования прошёл в январе 2025 года. Здесь планируют выпускать суда типа "река–море", а также рыбопромысловые, технические и вспомогательные суда.

Реализация первой очереди проекта завершена в декабре 2025 года.

