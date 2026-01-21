Войти
Меняет направления полёта: новая японская крылатая ракета New SSM

Источник изображения: topwar.ru

Минобороны Японии показало кадры, запечатлевшие полёт новой дальнобойной дозвуковой противокорабельной крылатой ракеты, в ходе которого она выполняет серию «бочек» – повороты вокруг своей продольной оси на 360°. Спиралевидная траектория движения, сопровождающаяся сменой направлений полёта, призвана затруднить перехват ПКР.

Работа над этим изделием, получившим обозначение «ракета для защиты островов» или просто «новая ракета класса поверхность-корабль» (New SSM), ведётся с 2023 года. Она оснащена турбовентиляторным двигателем XKJ301-1, созданным на базе KJ300 от компании KHI, – это двухконтурная силовая установка, разработанная для обеспечения значительной экономии топлива и, как следствие, увеличения дальности полёта. Начальную тягу обеспечивает ракетный ускоритель.

Источник изображения: topwar.ru

В настоящее время имеющаяся на вооружении крылатая ПКР Type 12 имеет дистанцию полёта до 200 км. Также разрабатывается её модернизированная версия, которая сможет поражать цели на расстоянии от 900 до 1000 км. Предполагается, что максимальная дальность New SSM будет ещё больше.

New SSM имеет выдвижные консоли крыла, оснащена двумя вертикальными стабилизаторами и парой горизонтальных стабилизаторов, закреплённых на хвостовой части. Она предназначена для запуска с наземных ПУ, с кораблей, с истребителей, таких как F-2, и более крупных машин, например, с патрульного самолёта P-1.

Источник изображения: topwar.ru

Ракета обладает малозаметностью, в том числе за счёт конструкции обтекателя и S-образной формы воздухозаборника. Для наведения на цель она будет использовать ИНС с поддержкой GPS. На заключительном этапе полёта включается двухрежимная ГСН с тепловизионным и радиолокационным каналами, что повышает вероятность попадания в цель и снижает уязвимость к помехам и другим средствам противодействия.

На конечном этапе полёта ракета сможет маневрировать, уклоняясь от огня из средств ближней обороны корабля, например, от китайской 30-мм пушки Гатлинга Type 730.

