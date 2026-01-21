ВВС США получили первый строевой учебно-тренировочный самолет T-7A

9 января 2026 года на американской объединенной базе Сан-Антонио-Рэндольф (штат Техас) состоялась официальная церемония ввода в состав Учебного авиационного командования (Air Education and Training Command) ВВС США первого строевого учебно-тренировочного самолёта Boeing Saab T-7A Red Hawk. Самолет (серийный номер АРТ-5, номер ВВС США 21-7005), являющийся пятым и последним бортом опытной партии этапа EMD (Еngineering and manufacturing development), был поставлен компанией Boeing на базу Сан-Антонио-Рэндольф 5 декабря 2025 года.

Церемония ввода в состав 99-й учебно-тренировочной эскадрильи 12-го учебно-тренировочного крыла Учебного авиационного командования ВВС США первого строевого учебно-тренировочного самолёта Boeing Saab T-7A Red Hawk (серийный номер АРТ-5, номер ВВС США 21-7005). Сан-Антонио-Рэндольф (штат Техас), 09.01.2026 (с) Zelideth Rodriguez / ВВС США

Поставленный самолет АРТ-5 стал первым, вошедшим в состав дислоцированной на Сан-Антонио-Рэндольф 99-й учебно-тренировочной эскадрильи (99th Flying Training Squadron) 12-го учебно-тренировочного крыла (12th Flying Training Wing) Учебного авиационного командования ВВС США, которая стала первой частью, получающей и осваивающей новые самолеты. В 2026 году 99-я эскадрилья должна получить еще один самолет (АРТ-6) из второй предсерийной партии и затем до начала 2027 года еще 14 самолетов Т-7А первой серийной партии, и формально должна достичь начальной оперативной готовности (IOC) в августе 2027 года. Поставки заказанных сейчас 14 самолетов Т-7А первой серийной партии в 99-ю эскадрилью запланированы с марта 2027 года по февраль 2028 года. Первые самолеты будут использоваться 99-й эскадрильей для первоначальных эксплуатационных испытаний и оценки. Затем с августа 2027 года 99-я эскадрилья перейдет к подготовке пилотов-инструкторов самолетов Т-7А.

В сентябре 2018 года совместно разработанный Boeing и шведской группой Saab AB самолет нового типа Т-Х одержал победу в тендере ВВС США на перспективный учебно-тренировочный самолет по программе Т-Х, предназначенный для замены учебно-тренировочного самолета повышенной подготовки Northrop T-38 Talon. По итогам поведения итогов конкурса, Boeing получила контракт ВВС США стоимостью 813 млн долл на НИОКР, изготовление, поставку, отработку и испытания пяти опытных самолетов Т-Х (серийные номера АРТ-1 по АРТ-5) и семи наземных тренажеров в рамках этапа EMD (Еngineering and manufacturing development), с поставкой в 2023 финансовом году (то есть с 1 октября 2022 года). Одновременно Boeing получила рамочный контракт стоимостью 9,2 млрд долл на поставку 351 самолета T-Х (включая предсерийные самолеты этапа EMD), 46 наземных тренажеров и соответствующего наземного оборудования. В сентябре 2019 года самолет получил официальное обозначение ВВС США Т-7А Red Hawk.

Boeing и шведская группа Saab выступили в официально начатом ВВС США в 2013 году тендере по программе Т-Х с предложением совместного разработанного реактивного учебно-тренировочного самолета полностью новой конструкции как части системы Advanced Pilot Training System. Разработка его была начата в 2013 году. Официальная презентация первого построенного опытного образца Boeing T-X (ВТХ-1; регистрация N381TX) была произведена на предприятии Boeing в Сент-Луисе (бывший завод McDonnell Douglas) 13 сентября 2016 года, его первый полет состоялся 20 декабря 2016 года. Практически одновременно был построен и второй летный опытный образец (ВТХ-2, регистрация N382TX), совершивший первый полет 24 апреля 2017 года.

В последующем программа самолета Т-7 претерпевала многократные задержки из-за выявляемых в ходе испытаний технических проблем и необходимости доработок, и к настоящему времени отстает от графика примерно на три года - изначально достижение первоначальной операционной готовности (IOC) первой строевой эскадрильи (99-й) самолетов Т-7А в ВВС США было запланировано на сентябрь 2024 финансового года.

Первый предсерийный самолет Т-7А серии EMD (АРТ-1, номер ВВС США 21-7001), ставший третьим летным экземпляром в целом, был официально представлен 28 апреля 2022 года. Однако фактически первым из предсерийных самолетов совершил первый полет 29 июня 2023 года второй борт АРТ-2 (21-7002). В сентябре 2023 года он был первым из Т-7А официально передан ВВС США, поступив 8 ноября 2023 года для проведения испытаний ("государственных" в российской терминологии) в состав 416-й учебной опытовой эскадрильи на авиабазу Эдвардс (штат Калифорния). В конце 2023 года в состав 416-й эскадрильи были поставлены борта АРТ-1 и АТР-3, а в 2024 году - и четвертый предсерийный АРТ-4. Пятый предсерийный борт АРТ-5 был построен в 2024 году и теперь поступил уже в 99-ю эскадрилью Учебного командования ВВС США.

В начале 2025 года ВВС США заказали Boeing еще четыре самолета второй предсерийной партии (с АРТ-6 по АРТ-9) для расширенной программы испытаний. Предполагается, что один из них (АРТ-6) поступит в 2026 году в 99-й эскадрилью, а остальные три, видимо - в 416-ю эскадрилью в Эдвардс.

Первоначально планировалось, что затем будут заказаны 23 самолета Т-7А первой серии, однако в бюджете 2026 финансового года был профинансирован заказ лишь 14 первых серийных самолетов, которые и должны поступить в 99-ю эскадрилью в 2027-2028 годах.

Самолет Т-7А двухкилевой и внешне похож на своего рода однодвигательный вариант истребителя Boeing F/A-18E/F Super Hornet. Самолет оснащен одним двигателем серии General Electric F404. В соответствии с требованиями программы Т-Х самолет должен обеспечить реалистичную летную подготовку повышенного этапа для летчиков, соответствующую характеристикам истребителей "4+" и пятого поколений.

Серийное производство самолетов Т-7А организовано на предприятии Boeing в Сент-Луисе. Saab в качестве подрядчика будет отвечать за производство части фюзеляжа и ряда других элементов планера, которое в основном должно вестись на новом заводе в Вест-Лафайетт (штат Индиана), хотя задняя часть фюзеляжа будет изготавливаться в Швеции.

Прибытие в состав 99-й учебно-тренировочной эскадрильи 12-го учебно-тренировочного крыла Учебного авиационного командования ВВС США первого строевого учебно-тренировочного самолёта Boeing Saab T-7A Red Hawk (серийный номер АРТ-5, номер ВВС США 21-7005). Сан-Антонио-Рэндольф (штат Техас), 05.12.2025 (с) ВВС США

