Построен первый учебно-тренировочный самолет Boeing Т-7А опытной партии для ВВС США

28 апреля 2022 года на предприятии корпорации Boeing в Сент-Луисе состоялась церемония выкатки и презентации первого построенного для военно-воздушных сил США перспективного учебно-тренировочного самолета Boeing Т-7А Red Hawk опытной партии этапа EMD (Еngineering and manufacturing development), в количестве пяти самолетов предназначенной для проведения, в соответствии с российской терминологией, "государственных испытаний" перед принятием на вооружение. Данный борт стал третьим построенным летным образцом Т-7А.

Презентация первого построенного для ВВС США перспективного учебно-тренировочного самолета Boeing Т-7А Red Hawk опытной партии этапа EMD (Еngineering and manufacturing development). Сент-Луис, 28.04.2022 (с) Boeing

Напомним, что в сентябре 2018 года совместно разработанный Boeing и шведской группой Saab AB самолет нового типа Т-Х одержал победу в тендере ВВС США на перспективный учебно-тренировочный самолет по программе Т-Х, предназначенный для замены учебно-тренировочного самолета повышенной подготовки Northrop T-38 Talon. По итогам поведения итогов конкурса, Boeing получила контракт ВВС США стоимостью 813 млн долл на НИОКР, изготовление, поставку, отработку и испытания пяти опытных самолетов Т-Х и семи наземных тренажеров в рамках этапа EMD (Еngineering and manufacturing development), с поставкой на авиабазу Сан-Антонио-Рэндолф (штат Техас) в 2023 финансовом году (то есть с 1 октября 2022 года). Одновременно Boeing получила рамочный контракт стоимостью 9,2 млрд долл на поставку 351 серийного самолета T-Х, 46 наземных тренажеров и соответствующего наземного оборудования. В сентябре 2019 года самолет получил официальное обозначение ВВС США Т-7А Red Hawk.

Boeing и шведская группа Saab выступили в официально начатом ВВС США в 2013 году тендере по программе Т-Х с предложением совместного разработанного реактивного учебно-тренировочного самолета полностью новой конструкции как части системы Advanced Pilot Training System. Разработка его была начата в 2013 году. Официальная презентация первого построенного опытного образца Boeing T-X (ВТХ-1; регистрация N381TX) была произведена на предприятии Boeing в Сент-Луисе (бывший завод McDonnell Douglas) 13 сентября 2016 года, его первый полет состоялся 20 декабря 2016 года. Практически одновременно был построен и второй летный опытный образец (ВТХ-2, регистрация N382TX). К январю 2022 года оба построенных прототипа совершили суммарно 400 полетов.

Представленный 28 апреля 2022 года первый самолет Т-7А серии EMD, ставший третьим летным экземпляром в целом, нес на презентации маркировку 99-й учебной авиационной эскадрильи 12-го учебного крыла с авиабазы Сан-Антонио-Рэндолф. Фактически же, как сообщается, данный первый самолет поступит для испытаний в состав 416-й учебной авиационной эскадрильи на авиабазу Эдвардс (штат Калифорния).

Самолет Т-7А двухкилевой и внешне похож на своего рода однодвигательный вариант истребителя Boeing F/A-18E/F Super Hornet. Самолет оснащен одним двигателем серии General Electric F404. В соответствии с требованиями программы Т-Х самолет должен обеспечить реалистичную летную подготовку повышенного этапа для летчиков, соответствующую характеристикам истребителей "4+" и пятого поколений.

Серийное производство самолетов Т-7А будет осуществляться на предприятии Boeing в Сент-Луисе. Saab AB в качестве подрядчика будет отвечать за производство фюзеляжа и ряда других элементов планера, которое в основном должно вестись на новом заводе в Вест-Лафайетт (штат Индиана), хотя задняя часть фюзеляжа будет изготавливаться в Швеции. Достижение первоначальной операционной готовности (IOC) первой строевой эскадрильи самолетов Т-7А в ВВС США запланировано на конец 2024 финансового года.

Презентация первого построенного для ВВС США перспективного учебно-тренировочного самолета Boeing Т-7А Red Hawk опытной партии этапа EMD (Еngineering and manufacturing development). Сент-Луис, 28.04.2022 (с) Boeing

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