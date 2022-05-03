Войти
bmpd.livejournal.com

Построен первый учебно-тренировочный самолет Boeing Т-7А опытной партии для ВВС США

356
0
0

28 апреля 2022 года на предприятии корпорации Boeing в Сент-Луисе состоялась церемония выкатки и презентации первого построенного для военно-воздушных сил США перспективного учебно-тренировочного самолета Boeing Т-7А Red Hawk опытной партии этапа EMD (Еngineering and manufacturing development), в количестве пяти самолетов предназначенной для проведения, в соответствии с российской терминологией, "государственных испытаний" перед принятием на вооружение. Данный борт стал третьим построенным летным образцом Т-7А.

Презентация первого построенного для ВВС США перспективного учебно-тренировочного самолета Boeing Т-7А Red Hawk опытной партии этапа EMD (Еngineering and manufacturing development). Сент-Луис, 28.04.2022 (с) Boeing

Напомним, что в сентябре 2018 года совместно разработанный Boeing и шведской группой Saab AB самолет нового типа Т-Х одержал победу в тендере ВВС США на перспективный учебно-тренировочный самолет по программе Т-Х, предназначенный для замены учебно-тренировочного самолета повышенной подготовки Northrop T-38 Talon. По итогам поведения итогов конкурса, Boeing получила контракт ВВС США стоимостью 813 млн долл на НИОКР, изготовление, поставку, отработку и испытания пяти опытных самолетов Т-Х и семи наземных тренажеров в рамках этапа EMD (Еngineering and manufacturing development), с поставкой на авиабазу Сан-Антонио-Рэндолф (штат Техас) в 2023 финансовом году (то есть с 1 октября 2022 года). Одновременно Boeing получила рамочный контракт стоимостью 9,2 млрд долл на поставку 351 серийного самолета T-Х, 46 наземных тренажеров и соответствующего наземного оборудования. В сентябре 2019 года самолет получил официальное обозначение ВВС США Т-7А Red Hawk.

Boeing и шведская группа Saab выступили в официально начатом ВВС США в 2013 году тендере по программе Т-Х с предложением совместного разработанного реактивного учебно-тренировочного самолета полностью новой конструкции как части системы Advanced Pilot Training System. Разработка его была начата в 2013 году. Официальная презентация первого построенного опытного образца Boeing T-X (ВТХ-1; регистрация N381TX) была произведена на предприятии Boeing в Сент-Луисе (бывший завод McDonnell Douglas) 13 сентября 2016 года, его первый полет состоялся 20 декабря 2016 года. Практически одновременно был построен и второй летный опытный образец (ВТХ-2, регистрация N382TX). К январю 2022 года оба построенных прототипа совершили суммарно 400 полетов.

Представленный 28 апреля 2022 года первый самолет Т-7А серии EMD, ставший третьим летным экземпляром в целом, нес на презентации маркировку 99-й учебной авиационной эскадрильи 12-го учебного крыла с авиабазы Сан-Антонио-Рэндолф. Фактически же, как сообщается, данный первый самолет поступит для испытаний в состав 416-й учебной авиационной эскадрильи на авиабазу Эдвардс (штат Калифорния).

Самолет Т-7А двухкилевой и внешне похож на своего рода однодвигательный вариант истребителя Boeing F/A-18E/F Super Hornet. Самолет оснащен одним двигателем серии General Electric F404. В соответствии с требованиями программы Т-Х самолет должен обеспечить реалистичную летную подготовку повышенного этапа для летчиков, соответствующую характеристикам истребителей "4+" и пятого поколений.

Серийное производство самолетов Т-7А будет осуществляться на предприятии Boeing в Сент-Луисе. Saab AB в качестве подрядчика будет отвечать за производство фюзеляжа и ряда других элементов планера, которое в основном должно вестись на новом заводе в Вест-Лафайетт (штат Индиана), хотя задняя часть фюзеляжа будет изготавливаться в Швеции. Достижение первоначальной операционной готовности (IOC) первой строевой эскадрильи самолетов Т-7А в ВВС США запланировано на конец 2024 финансового года.

Презентация первого построенного для ВВС США перспективного учебно-тренировочного самолета Boeing Т-7А Red Hawk опытной партии этапа EMD (Еngineering and manufacturing development). Сент-Луис, 28.04.2022 (с) Boeing

Видео:

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Швеция
Продукция
F-18
Super Hornet
T-38 Talon
Компании
Boeing
General Electric
MD Helicopters
Проекты
La Fayette
Похожие новости
17.09.2019
Самолет Т-Х получил в ВВС США официальное обозначение Т-7А Red Hawk
01.10.2018
Boeing и Saab выиграли конкурс ВВС США на перспективный учебно-тренировочный самолет Т-Х
09.08.2017
Спрос на классику возрос: перспективы рынка истребителей в ожидании 5-го поколения
15.09.2016
Представлен учебно-тренировочный самолет Boeing по программе Т-Х
27.10.2015
Технологии АФАР готовы предоставить Сеулу другие страны
09.06.2014
«Боинг» с оптимизмом смотрит на продолжение выпуска истребителей семейства F-15 и F-18
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.05 06:54
  • 24878
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.05 02:26
  • 1
Украинский генерал пригрозил ударом по Туле комплексом «Гром»
  • 02.05 20:28
  • 12
В Москве начинается подготовка к репетиции парада Победы
  • 02.05 20:22
  • 2
Россия начинает "недели мести" Финляндии
  • 02.05 20:13
  • 6
На сайте Минобороны открылся раздел о технике и участниках парада Победы
  • 02.05 15:52
  • 2
Путин обсудил с Совбезом безопасность России на южном направлении
  • 02.05 13:46
  • 3
На Параде 9 мая истребители МиГ-29 впервые пролетят в виде буквы "Z"
  • 02.05 12:19
  • 61
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 02.05 06:52
  • 6
Как защитить границу России от украинских вертолетов и беспилотников
  • 02.05 02:34
  • 1
Небесная атака на бронетехнику
  • 01.05 11:25
  • 3
Рогозин анонсировал запуск легкой ракеты «Ангара-1.2»
  • 01.05 09:19
  • 3
Винтовентилятор: назад, в будущее
  • 30.04 15:28
  • 1
Запад должен прекратить вооружать Украину. У нее все равно нет шансов
  • 30.04 15:22
  • 1
Заявление ФСВТС России по поводу незаконной передачи Украине ВиВТ советского (российского) производства
  • 30.04 01:56
  • 1
Обслуживать боевых роботов РФ будут беспилотники