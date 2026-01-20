Войти
Lenta.ru

Возвращаемая капсула Shenzhou-20 вернулась на Землю

133
0
0
Фото: Li Zhipeng / XinHua / Globallookpress.com
Фото: Li Zhipeng / XinHua / Globallookpress.com.

«Синьхуа»: Возвращаемая капсула корабля Shenzhou-20 вернулась на Землю

Возвращаемая капсула космического корабля Shenzhou-20 вернулась на Землю. Об этом со ссылкой на Управление программы пилотируемых космических полетов Китая сообщает агентство «Синьхуа».

Приземление аппарата состоялось в понедельник, 19 января, в 04:34 по московскому времени в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая.

На борту Shenzhou-20 людей не было. По данным китайской стороны, предметы внутри капсулы находятся в хорошем состоянии, а миссия Shenzhou-20 успешно завершена.

В ноябре прошлого года Китай успешно запустил пилотируемый корабль Shenzhou-22 к околоземной станции Tiangong. На борту Shenzhou-22 не было экипажа, корабль заменил корабль Shenzhou-21, который экипаж миссии Shenzhou-20 использовал для возвращения на Землю.

В том же месяце Управление программы пилотируемых космических полетов Китая сообщало, что корабль Shenzhou-20 столкнулся с небольшим фрагментом космического мусора, в результате чего его возвращение на Землю, намеченное на 5 ноября, отложили.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Монголия
Проекты
Шэньчжоу
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.01 03:32
  • 1
Комментарий к "Сможет ли новый высотный разведывательный самолет "Хищник" сравниться со своим советским предшественником МиГ-25Р? (Military Watch Magazine, США)"
  • 20.01 01:24
  • 1
Космический фотоаппарат для внеземных цивилизаций: чем займется телескоп Nancy Grace Roman
  • 19.01 21:02
  • 0
Комментарий к "Названо преимущество танка M1E3 Abrams"
  • 19.01 20:38
  • 13607
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.01 20:32
  • 0
Комментарий к "Великобритания не готова к войне с Россией, заявил представитель Министерства обороны (The National Interest, США)"
  • 19.01 20:22
  • 89
МС-21 готовится к первому полету
  • 19.01 16:44
  • 1
Озвучены некоторые данные о нашем «аналоге» Starlink
  • 19.01 06:41
  • 0
Комментарий к "Используя опыт Украины: Польша готовится к нанесению глубоких ударов по России"
  • 19.01 05:19
  • 6
Китайская пресса раскрыла характеристики стратегической АПЛ нового поколения
  • 19.01 03:44
  • 1
Сможет ли новый высотный разведывательный самолет "Хищник" сравниться со своим советским предшественником МиГ-25Р? (Military Watch Magazine, США)
  • 19.01 02:56
  • 2766
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.01 16:58
  • 1
В США впервые показали «Абрамс» нового поколения
  • 18.01 15:40
  • 23
Отказ от нефти и газа затронет каждого жителя России
  • 17.01 20:22
  • 0
О гидропневматической (управляемой, адаптивной) подвеске, в том числе для танков (в связи с Abrams'ом нового поколения).
  • 17.01 14:55
  • 1
Комментарий к "В США впервые показали «Абрамс» нового поколения"