Китай запустил корабль Shenzhou-22 к станции Tiangong

Китай успешно запустил корабль Shenzhou-22 к станции Tiangong

Китай успешно запустил пилотируемый корабль Shenzhou-22 к околоземной станции Tiangong. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Ракета CZ-2F/G с кораблем Shenzhou-22 стартовала с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая сегодня, 25 ноября, в 07:11 московского времени.

На борту Shenzhou-22 нет экипажа, корабль должен заменить корабль Shenzhou-21, который экипаж миссии Shenzhou-20 использовал для возвращения на Землю.

Ранее экипаж пилотируемого корабля Shenzhou-20 отстыковался на Shenzhou-21 от околоземной станции Tiangong и вернулся на Землю.

Также в Управление программы пилотируемых космических полетов Китая сообщило, что китайский пилотируемый корабль Shenzhou-20 столкнулся с небольшим фрагментом космического мусора, в результате чего его возвращение на Землю, намеченное на 5 ноября, откладывается.