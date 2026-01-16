Проблемы с выпуском Ту-214 привели к смене руководства в "Туполеве"

Вокруг Казанского авиазавода и фирмы «Туполев» после срыва сроков запуска в серию Ту-214 шум в авиационной отрасли не утихает. Государство в лице Объединенной авиастроительной корпорации как генеральный инвестор программы после 2022 года меняет «туполевское» руководство — до этого тоже самое было в 2024-м, и вот теперь уже в начале 2026 года. Об этом сообщили местные журналисты 12 января. Могут ли замены как-то отразиться на скорости решения проблемы?

Отразиться могут, так как отработавший менее года уходящий директор не изменил ситуацию. Вместо 76-летнего управленца решено сделать ставку на человека другого поколения — 37-летнего. Вместе с тем, как отмечают многие специалисты в сфере гражданской авиации, у нового руководителя нет серьезного опыта управления большой структурой, тем более, находящейся в сложном состоянии из-за проблем с выполнением поставленной задачи государственного масштаба по запуску в нормальное серийное производство пассажирского самолета Ту-214. Поэтому воздержимся от оценок и попробуем понять, в чем собственно проблема с производством пассажирского лайнера.

Фактическое производство Ту-214 по годам выглядит, мягко сказать, грустно. В 2012-2018 годах Казанский авиазавод выпустил 12 машин (не для обычных коммерческих заказчиков, а для правительственного авиаотряда СЛО «Россия» и Минобороны РФ), в 2019 году — ни одной, в 2020-2021 году еще 3 для тех же заказчиков. В 2022 году, когда государство решило заказать на заводе большой объем новых Ту-214, в Казани под него подписались, на что потом из федерального бюджета выделялись большие средства. Но в 2022-2023 годах — не было сдано ни одного самолета, в 2024 году дособирали один самолет из старого задела, в конце 2025 года — еще один, уже из новой партии. То есть в 2022-2025 годах предприятие выпустило всего 2 единицы Ту-214. Понятно, что такая ситуация никого не радует. Надо разбираться в причинах.

Как уже неоднократно рассказывала «Техносфера. Россия», основная проблема Казанского авиазавода и фирмы «Туполев», к которой он фактически привязан по выпускаемой продукции, сводится к неспособности выпускать хотя бы несколько единиц Ту-214 в год. На решение проблемы влияют такие факторы как: нехватка квалифицированных кадров на заводе, замена ранее использовавшихся иностранных компонентов на российские в конструкции Ту-214, сложности с различными поставщиками российских компонентов и конечными заказчиками готовых машин. Плюс имеется оборонный заказ на выпуск новых стратегических бомбардировщиков Ту-160 и модернизацию ранее выпущенных на заводе Ту-160 и Ту-22М3. И «вишенка на тортике» в виде постройки опытного стратегического бомбардировщика по программе ПАК ДА (которую вроде бы никто не отменял).

В конце декабря 2025 года завершились испытания импортозамещенного варианта Ту-214. В связи с этим в Казани были сделаны очередные заявления о судьбе пассажирского лайнера в ближайшие годы. В частности, от планов делать по 20 машин в год не отказываются, но и сроки выхода на такие объемы не называют. При этом снова прозвучал 2027 год как дата начала поставок самолетов коммерческим заказчикам. В Минпромторге России ждут от завода трудового подвига с выдачей большего числа готовых машин в 2026-2027 годах, то есть реального перехода к серийному производству.

В казанских СМИ еще в начале 2025 года можно было найти достаточно адекватные оценки реальных возможностей авиазавода по выпуску Ту-214. В частности, уже тогда там говорили о нереальности планов выпустить в минувшем году 3 борта, которые обещали до этого. А пять машин в 2026 году оценивали как еще более фантастическую цифру.

Всего с момента сборки первого Ту-214 в Казани в 1996 году было собрано 36 серийных машин данного типа. Согласно данным открытых реестров, в работе в 2026 году находятся еще 14 самолетов, относящиеся к машинам, начатым в производстве после 2022 года. Не стоит забегать вперед и строить планы по их быстрой сдаче. Если смена руководства в «Туполеве» хоть как-то повлияет на ситуацию, и завод поднимет в небо в 2026 году хотя бы 3 новых машины, это будет показатель того, что всё удалось сдвинуть с «дежурных» для КАЗа 1-2 самолетов в год. Подождем-увидим.