Минобороны показало «гибридный» «Панцирь-С»

502
0
+2
Кадр: Telegram-канал «Военный Осведомитель»
Кадр: Telegram-канал «Военный Осведомитель».

Минобороны России показало ЗРПК «Панцирь» с новым радаром на старом шасси

Минобороны России опубликовало кадры, демонстрирующие работу расчета зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С» группировки войск «Север». На ролике можно заметить «гибридный» ЗРПК с новым радаром, сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

Отмечается, что на видео показан модернизированный экспортный «Панцирь-С1М», в котором радиолокационную станцию (РЛС) 1РС1-ЗЕ-РЛМ дополняет новая РЛС 1РС-3Е. Этот радар позаимствовали от морского комплекса «Панцирь-М».

«Однако в отличие от экспортного варианта, в котором используется шасси КамАЗ-53958 семейства "Торнадо" с бронированной кабиной, данный ЗРПК размещен на старом шасси КамАЗ-6560», — говорится в сообщении.

На ролике Минобороны видно, что в арсенал «Панциря» входят базовые ракеты 57Э6 и модернизированные 57Э6М. Последние отличаются увеличенной до 40 километров дальностью.

В ноябре холдинг «Высокоточные комплексы» заявил, что российские комплексы семейства «Панцирь» остаются самыми эффективными в своем классе.

