Войти
Lenta.ru

Эффективность российских «Панцирей» оценили

686
0
+1
Фото: MOD Russia / Globallookpress.com
Фото: MOD Russia / Globallookpress.com.

«Ростех»: Комплексы «Панцирь» — самые эффективные в своем классе

Российские комплексы семейства «Панцирь» — самые эффективные в своем классе. С такой оценкой в Telegram выступил холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех»).

В компании добавили, что возможности «Панцирей» непрерывно совершенствуются с учетом опыта боевого применения. В частности, комплексы неоднократно успешно использовались против широкого спектра угроз — от малых дронов до снарядов и ракет западного производства.

В ходе выставки Dubai Airshow 2025 холдинг представит ракетный комплекс «Панцирь-СМД-Е». «Боекомплект в направляющих пусковой установки может достигать до 48 зенитных управляемых мини-ракет ближнего перехвата или 12 стандартных боеприпасов», — говорится в публикации.

Также на мероприятии в ОАЭ будут показаны авиационная ракета Х-БПЛА, переносной зенитный ракетный комплекс «Верба» и пусковая установка «Джигит».

Ранее «Ростех» сообщал, что покажет новый зенитный ракетный комплекс «Панцирь-СМД-Е» на международной выставке Dubai Airshow 2025 в Дубае.

В ноябре Минобороны России рассказало, что зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» могут выявлять и сбивать мелкие беспилотные летательные аппараты — размером 30 на 30 сантиметров.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Верба ПЗРК
Компании
Высокоточные комплексы
Минoбороны РФ
Ростех
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.11 19:00
  • 0
Стоимость эффекта: Формула, которая ломает военную машину Запада
  • 18.11 18:47
  • 2
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
  • 18.11 18:03
  • 1
Автономность боеприпасов "Ланцет-Э" увеличили в два раза
  • 18.11 17:57
  • 11518
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 18.11 10:56
  • 0
Торг лояльностью: перипетии вокруг ЛУКОЙЛа
  • 18.11 07:45
  • 0
Комментарий к "Украина была нашим оплотом против Путина; теперь она становится для него трамплином"
  • 18.11 06:00
  • 0
Ответы на "Уроки Украины: российский доклад указывает на технологическое отставание европейских армий"
  • 18.11 03:02
  • 0
Ответ на "Когда танки снова станут хозяевами поля боя"
  • 18.11 00:52
  • 2
Как воевать в "аду": украинские ветераны говорят, что НАТО не готова к войне с Россией (The Independent, Великобритания)
  • 17.11 06:01
  • 3
СМИ США: Китай строит новый авианосец, который станет первым атомным
  • 17.11 00:45
  • 2763
Как насчёт юмористического раздела?
  • 16.11 12:29
  • 15
Основатель Amazon объявил о создании тяжелой космической ракеты
  • 16.11 05:52
  • 0
Еще одна "скользкая" тема - о роли Православия в России ( с точки зрения атеиста)
  • 15.11 20:37
  • 78
МС-21 готовится к первому полету
  • 15.11 18:47
  • 115
Обзор программы создания Ил-114-300