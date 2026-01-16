Танком «Абрамс» нового поколения поуправляют игровым джойстиком

В прототипе танка M1E3 Abrams заметили игровой джойстик Fanatec

Прототипом американского танка нового поколения M1E3 Abrams могут управлять при помощи игрового джойстика Fanatec. На необычную деталь испытательного образца обратил внимание Telegram-канал «Осведомитель».

Стенд, демонстрирующий отделение экипажа M1E3, показали в эфире американского телеканала. Места трех танкистов расположены в ряд. На одном из них можно заметить игровой руль Fanatec Formula V2.5X, который предназначен для игр-симуляторов на компьютерах и консолях.

Считается, что джойстик используют для управления дистанционно управляемым боевым модулем EOS R400 Mk2. Установленный на прототип комплекс несет пулемет, автоматический гранатомет и противотанковый ракетный комплекс. Можно допустить, что в серийных «Абрамсах» M1E3 гражданский элемент заменят джойстиками, которые будут отвечать армейским стандартам.

В октябре издание TWZ писало, что танк M1E3 с гибридной силовой установкой будет почти вдвое экономичнее существующих машин семейства. Предварительный прототип оснастили дизельным двигателем Caterpillar с трансмиссией SAPA.