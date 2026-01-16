Войти
Lenta.ru

ВМС США попробуют перестать позориться

342
0
0
Фото: Seaman Maxwell Higgins / Keystone Press Agency / Globallookpress.com
Фото: Seaman Maxwell Higgins / Keystone Press Agency / Globallookpress.com.

TWZ: ВМС США представили планы по борьбе с позорной ржавчиной на кораблях

Военно-морские силы (ВМС) США представили планы по борьбе с позорной ржавчиной на кораблях, которая в феврале 2025 года привлекла внимание главы государства Дональда Трампа. Об этом сообщает издание TWZ.

«Мы знаем, что нужно делать, но предпочитаем этого не делать», — заявил директор Управления по обеспечению целостности и производительности кораблей ВМС США Марк Латтнер.

По его словам, план включает как простые решения, так и более сложные. В частности, предлагается широкое внедрение полисилоксановой краски, которая «первоначально разработана как краска против граффити, очень прочная, очень хорошая краска, легко моется».

«Возможно, достаточно просто установить на судне хороший водоотвод, отводящий воду от борта», — сказал руководитель.

Также он предложил использовать при постройке кораблей материалы, которые по своей природе менее подвержены коррозии, в частности, композиты. Еще одним решением Латтнер назвал снижение рабочей нагрузки на моряков — использование однокомпонентной краски — и уменьшение допустимой погрешности.

В апреле издание 19FortyFive заметило, что боевые корабли, которые покрываются ржавчиной, стали серьезной проблемой ВМС США.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Персоны
Трамп Дональд
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.01 15:16
  • 13444
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.01 14:19
  • 2
Проблемы с выпуском Ту-214 привели к смене руководства в "Туполеве"
  • 16.01 09:23
  • 0
Соседей не выбирают, но…
  • 16.01 09:08
  • 0
Безопасность по-европейски
  • 16.01 06:59
  • 0
Комментарий к "«Бои будут затяжными и кровопролитными». Потеряют ли ВСУ Славянск и Краматорск?"
  • 15.01 23:40
  • 0
Комментарий к "Названа способная перехватить «Орешник» система ПВО"
  • 15.01 22:08
  • 1
Китайская пресса раскрыла характеристики стратегической АПЛ нового поколения
  • 15.01 21:40
  • 0
Комментарий к "Китай превзошел Россию по числу атомных подлодок"
  • 15.01 19:19
  • 192
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 15.01 19:16
  • 0
Комментарий к "Россию обвинили в реализации программы США «Быстрый глобальный удар»"
  • 15.01 15:12
  • 2
В чем сила
  • 15.01 12:05
  • 10
Казахстан планирует организовать производство турецкого легкого танка "Тулпар"
  • 15.01 06:37
  • 0
Комментарий к "«Война изменится до неузнаваемости» Полковник Генштаба Андрей Демуренко — об уроках СВО, переменах в армии и оружии будущего"
  • 15.01 05:11
  • 2
На Зеленодольском заводе модернизировали производственные мощности
  • 15.01 03:40
  • 0
Комментарий к "Новая гиперзвуковая ракета Х-99 вдребезги разнесет любой украинский объект"