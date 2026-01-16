Войти
Lenta.ru

Наследник БМП «Брэдли» получит пушку с удвоенной дальностью

377
0
0
БМП «Брэдли». Фото: Jim Bourg / Reuters
БМП «Брэдли». Фото: Jim Bourg / Reuters.

19FortyFive: Американская БМП XM30 превзойдет «Брэдли» по дальности стрельбы

Американская боевая машина пехоты (БМП) XM30, которая может заменить БМП Bradley, вдвое превзойдет существующие образцы по дальности стрельбы. Об этом пишет 19FortyFive.

Наследник «Брэдли» получит автоматическую пушку Bushmaster калибра 50 миллиметров. Это орудие способно вести огонь на дальности более четырех километров. 25-миллиметровая пушка M242, которая входит в арсенал Bradley, способна доставать цели лишь на двух километрах.

Отмечается, что новый Bushmaster позволит сократить разрыв между возможностями 25-30 миллиметровых автоматических пушек и танковых орудий калибра 120 миллиметров. Новое изделие разработали на основе технологий орудия M230, которое устанавливают на вертолеты AH-64 Apache.

Как пишет издание, в арсенал XM30 войдут боеприпасы с воздушным подрывом, которые позволят поражать цели в укрытиях.

В октябре на Украине заметили БМП Bradley, которые дополнительно оснастили советской динамической защитой «Контакт». Блоками прикрыли ослабленные зоны машины.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
AH-64
Bradley
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.01 15:16
  • 13444
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.01 14:19
  • 2
Проблемы с выпуском Ту-214 привели к смене руководства в "Туполеве"
  • 16.01 09:23
  • 0
Соседей не выбирают, но…
  • 16.01 09:08
  • 0
Безопасность по-европейски
  • 16.01 06:59
  • 0
Комментарий к "«Бои будут затяжными и кровопролитными». Потеряют ли ВСУ Славянск и Краматорск?"
  • 15.01 23:40
  • 0
Комментарий к "Названа способная перехватить «Орешник» система ПВО"
  • 15.01 22:08
  • 1
Китайская пресса раскрыла характеристики стратегической АПЛ нового поколения
  • 15.01 21:40
  • 0
Комментарий к "Китай превзошел Россию по числу атомных подлодок"
  • 15.01 19:19
  • 192
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 15.01 19:16
  • 0
Комментарий к "Россию обвинили в реализации программы США «Быстрый глобальный удар»"
  • 15.01 15:12
  • 2
В чем сила
  • 15.01 12:05
  • 10
Казахстан планирует организовать производство турецкого легкого танка "Тулпар"
  • 15.01 06:37
  • 0
Комментарий к "«Война изменится до неузнаваемости» Полковник Генштаба Андрей Демуренко — об уроках СВО, переменах в армии и оружии будущего"
  • 15.01 05:11
  • 2
На Зеленодольском заводе модернизировали производственные мощности
  • 15.01 03:40
  • 0
Комментарий к "Новая гиперзвуковая ракета Х-99 вдребезги разнесет любой украинский объект"