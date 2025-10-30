Войти
Lenta.ru

На Украине американские Bradley получили советский «Контакт»

144
0
0
Фото: Tim Shaffer / Reuters
Фото: Tim Shaffer / Reuters.

На Украине заметили БМП Bradley с советской динамической защитой «Контакт»

Американские боевые машины пехоты (БМП) Bradley, которые получили Вооруженные силы Украины (ВСУ), начали оснащать советской динамической защитой «Контакт». Это свидетельствует о недостаточной защите машин, пишет «Российская газета».

Издание обратило внимание на фото Bradley, поступивших в 80-ю десантно-штурмовую бригаду ВСУ. Машина получила блоки «Контакта-1», которыми прикрыли лобовую часть корпуса в районе моторно-трансмиссионного отделения.

Также на БМП можно заметить решетчатый «мангал», который прикрывает верхнюю полусферу, и резиновый экран в передней части корпуса.

Динамическую защиту «Контакт-1» приняли на вооружение в 1985 году. Она предназначена для защиты техники от кумулятивных боеприпасов. При пробитии элемента кумулятивной струей происходит детонация и разлет металлических пластин «Контакта» в противоположные стороны. Это может снизить эффективность кумулятивного боеприпаса.

В июле стало известно, что армия США планирует заказать 1500 штатных «мангалов» для защиты бронетехники.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Bradley
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.10 03:22
  • 4
Искусственный интеллект - реальность, которую поздно отрицать
  • 30.10 03:08
  • 1
Технологии «Буревестника» применили в космических программах
  • 30.10 03:01
  • 1
План Китая по потоплению авианосца США описали одним словом
  • 29.10 23:30
  • 1
В России рассказали о совместимости «Буревестника» с «Орешником»
  • 29.10 23:19
  • 3
Путин поддержал идею добровольческих формирований для защиты опасных объектов
  • 29.10 23:12
  • 66
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 29.10 23:00
  • 1
Стало известно о создании Россией новых типов ракет «Искандер-М»
  • 29.10 22:51
  • 14
США планируют практически утроить ядерный арсенал к 2050 году
  • 29.10 22:41
  • 1
Шойгу рассказал, чем грозит вывод из строя транспортной инфраструктуры ПФО
  • 29.10 20:45
  • 11133
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.10 17:26
  • 0
В шаге от эскалации
  • 29.10 16:39
  • 60
МС-21 готовится к первому полету
  • 29.10 06:16
  • 0
И еще о росте производства в богоспасаемой империи св. Николая II
  • 29.10 02:28
  • 1
О росте производства в богоспасаемой империи св. Николая II
  • 29.10 00:40
  • 0
Комментарий к "В России призвали американских генералов провести для Трампа ликбез по подлодкам"