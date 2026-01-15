Войти
На российских «Геранях» заметили загадочные прожекторы

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ.

На дронах-камикадзе «Герань-2» заметили инфракрасные прожекторы

Российские доны-камикадзе семейства «Герань-2» начали оснащать инфракрасными (ИК) прожекторами. На ролик, демонстрирующий загадочную доработку, обратил внимание Telegram-канал «Повернутые на войне».

На видео можно заметить мигающие фонари в корме «Герани-2», которую преследует украинский вертолет. Утверждается, что беспилотники оснащают парой ИК-прожекторов.

Достоверной информации о назначении прожекторов нет. В сети допустили, что эти детали предназначены для ослепления оптики зенитных дронов и вертолетов. Также эксперты предположили, что ИК-подсветка обеспечивает работу системы уклонения от дронов-перехватчиков в темное время суток.

Ранее в январе стало известно, что российские «Герани-2» начали оснащать переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК) «Верба» для борьбы с авиацией противника. Зенитный дрон получил камеру с широкоугольным объективом и модем для прямой связи с оператором.

