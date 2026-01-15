На предприятии «Высокоточных комплексов» в рекордные сроки создан и запущен новый цех

Появление нового цеха термообработки коленчатых валов позволит повысить качество и износостойкость ответственных деталей двигателей

«Барнаултрансмаш» холдинга «Высокоточные комплексы Госкорпорации Ростех в рекордные сроки ввел в работу новый цех термообработки коленчатых валов. Он создан за год без остановки производства. Новые площади и оборудование позволят предприятию повысить качество продукции и снизить энергозатраты.

Новый цех комплексно повысит качество и износостойкость ответственных деталей двигателей: коленчатые валы после термической обработки получают повышенную прочность и долговечность.

«Создание этого цеха — стратегический шаг в повышении качества и объема нашей продукции в рамках последовательного процесса обновления предприятий Госкорпорации Ростех. Мы смогли не только внедрить современные технологии, но и сделать это без остановки существующего производства — пуско-наладочные работы в новом цехе проводились параллельно с функционированием действующего участка, специально для этого был скорректирован график изготовления основных элементов дизельных двигателей», — отметили в холдинге.

Часть оборудования для нового цеха приобретена в рамках инвестиционной программы предприятия, часть была бережно перемещена из старого цеха и интегрирована в новую технологическую цепочку. Такой подход позволил оптимизировать затраты, сохранить наработанные технологические процессы и одновременно внедрить новые решения.

Проект позволит снизить энергозатраты на единицу продукции благодаря современному оборудованию и повысить стабильность качества, а также даст возможность освоить новые виды обработки для перспективных моделей валов. Ожидается, что новый цех также создаст задел для освоения новых рыночных ниш, требующих деталей с повышенными эксплуатационными характеристиками.

Опыт предприятия может стать тиражируемой практикой для других машиностроительных компаний, которым необходима модернизация в условиях непрерывного производственного цикла.