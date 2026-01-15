Войти
Ростех

На предприятии «Высокоточных комплексов» в рекордные сроки создан и запущен новый цех

399
0
+2
Холдинг «Высокоточные комплексы»
Холдинг «Высокоточные комплексы».
Источник изображения: Пресс-служба Госкорпорации Ростех

Появление нового цеха термообработки коленчатых валов позволит повысить качество и износостойкость ответственных деталей двигателей

«Барнаултрансмаш» холдинга «Высокоточные комплексы Госкорпорации Ростех в рекордные сроки ввел в работу новый цех термообработки коленчатых валов. Он создан за год без остановки производства. Новые площади и оборудование позволят предприятию повысить качество продукции и снизить энергозатраты.

Новый цех комплексно повысит качество и износостойкость ответственных деталей двигателей: коленчатые валы после термической обработки получают повышенную прочность и долговечность.

«Создание этого цеха — стратегический шаг в повышении качества и объема нашей продукции в рамках последовательного процесса обновления предприятий Госкорпорации Ростех. Мы смогли не только внедрить современные технологии, но и сделать это без остановки существующего производства — пуско-наладочные работы в новом цехе проводились параллельно с функционированием действующего участка, специально для этого был скорректирован график изготовления основных элементов дизельных двигателей», — отметили в холдинге.

Часть оборудования для нового цеха приобретена в рамках инвестиционной программы предприятия, часть была бережно перемещена из старого цеха и интегрирована в новую технологическую цепочку. Такой подход позволил оптимизировать затраты, сохранить наработанные технологические процессы и одновременно внедрить новые решения.

Проект позволит снизить энергозатраты на единицу продукции благодаря современному оборудованию и повысить стабильность качества, а также даст возможность освоить новые виды обработки для перспективных моделей валов. Ожидается, что новый цех также создаст задел для освоения новых рыночных ниш, требующих деталей с повышенными эксплуатационными характеристиками.

Опыт предприятия может стать тиражируемой практикой для других машиностроительных компаний, которым необходима модернизация в условиях непрерывного производственного цикла.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Ростех
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.01 15:33
  • 13416
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 15.01 15:12
  • 2
В чем сила
  • 15.01 12:05
  • 10
Казахстан планирует организовать производство турецкого легкого танка "Тулпар"
  • 15.01 06:37
  • 0
Комментарий к "«Война изменится до неузнаваемости» Полковник Генштаба Андрей Демуренко — об уроках СВО, переменах в армии и оружии будущего"
  • 15.01 05:11
  • 2
На Зеленодольском заводе модернизировали производственные мощности
  • 15.01 03:40
  • 0
Комментарий к "Новая гиперзвуковая ракета Х-99 вдребезги разнесет любой украинский объект"
  • 15.01 02:39
  • 0
О дальних ЗУР ПВО и ПРО
  • 15.01 01:37
  • 1
«Война изменится до неузнаваемости» Полковник Генштаба Андрей Демуренко — об уроках СВО, переменах в армии и оружии будущего
  • 15.01 00:55
  • 0
Комментарий к "Шмыгаль заявил, что союзники передали Украине 23 системы ПВО в 2025 году"
  • 14.01 21:26
  • 1
МИД Индии: оборонные закупки определяются интересами страны, а не идеологией
  • 14.01 20:26
  • 0
Комментарий к сообшениям от использовании С-300(В) в ходе СВО
  • 14.01 19:01
  • 48
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
  • 14.01 16:26
  • 1
Россия в 2026 году поведет наступление на двух основных направлениях СВО
  • 14.01 16:20
  • 8
Россия получила четыре повода для гордости за свою авиацию
  • 14.01 03:22
  • 1
Стартап из США планирует построить отели на Луне