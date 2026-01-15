Войти
Lenta.ru

Китай превзошел Россию по числу атомных подлодок

562
0
0
Фото: Stringer / Reuters
Фото: Stringer / Reuters.

MWM: Китайский флот превзошел российский по числу атомных подлодок

Китайский флот превзошел российский по числу атомных подлодок, пишет журнал Military Watch Magazine (MWM).

По данным издания, в настоящее время Китай располагает 32 действующими атомными субмаринами, тогда как Россия имеет только 25-28 таких кораблей. Журнал подчеркивает, что в настоящее время по числу атомных подводных лодок Китай уступает только США.

В декабре начальник управления администрации президента РФ по госполитике в сфере оборонно-промышленного комплекса Виктор Евтухов заявил, что судостроительные предприятия сдали 19 кораблей и три подлодки для Военно-морского флота России в 2025 году.

В октябре президент РФ Владимир Путин в ходе посещения Центрального военного клинического госпиталя имени Мандрыка сообщил, что в России провели испытания беспилотного подводного аппарата с ядерной энергоустановкой «Посейдон».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.01 15:33
  • 13416
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 15.01 15:12
  • 2
В чем сила
  • 15.01 12:05
  • 10
Казахстан планирует организовать производство турецкого легкого танка "Тулпар"
  • 15.01 06:37
  • 0
Комментарий к "«Война изменится до неузнаваемости» Полковник Генштаба Андрей Демуренко — об уроках СВО, переменах в армии и оружии будущего"
  • 15.01 05:11
  • 2
На Зеленодольском заводе модернизировали производственные мощности
  • 15.01 03:40
  • 0
Комментарий к "Новая гиперзвуковая ракета Х-99 вдребезги разнесет любой украинский объект"
  • 15.01 02:39
  • 0
О дальних ЗУР ПВО и ПРО
  • 15.01 01:37
  • 1
«Война изменится до неузнаваемости» Полковник Генштаба Андрей Демуренко — об уроках СВО, переменах в армии и оружии будущего
  • 15.01 00:55
  • 0
Комментарий к "Шмыгаль заявил, что союзники передали Украине 23 системы ПВО в 2025 году"
  • 14.01 21:26
  • 1
МИД Индии: оборонные закупки определяются интересами страны, а не идеологией
  • 14.01 20:26
  • 0
Комментарий к сообшениям от использовании С-300(В) в ходе СВО
  • 14.01 19:01
  • 48
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
  • 14.01 16:26
  • 1
Россия в 2026 году поведет наступление на двух основных направлениях СВО
  • 14.01 16:20
  • 8
Россия получила четыре повода для гордости за свою авиацию
  • 14.01 03:22
  • 1
Стартап из США планирует построить отели на Луне