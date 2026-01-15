Войти
Назван главный компонент антироссийской «стены дронов» НАТО

Фото: Leon Kuegeler / Reuters
Фото: Leon Kuegeler / Reuters.

Эксперт Степанов: Главным компонентом стены дронов НАТО станет ЗРК Tempest

Главным компонентом антироссийской «стены дронов» НАТО станет мобильный зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Tempest производства США. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Института права и национальной безопасности Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации Александр Степанов.

«С высокой долей вероятности после тестирования на украинском полигоне подобные изделия будут поставляться в страны НАТО, прежде всего граничащие с Российской Федерацией, в качестве основного компонента в рамках создания так называемой антидроновой стены», — сказал аналитик.

Эксперт назвал Tempest компактным и сравнительно недорогим решением, направленным на противодействие барражирующим боеприпасам и ударным дронам. По оценке Степанова, данный ЗРК бесполезен против высокоскоростных систем, особенно гиперзвуковых ракет. Стоимость ЗРК, включающего шасси, радар и пару ракет, эксперт оценил в 600 тысяч долларов.

Ранее Степанов заметил, что применение российской ракеты «Орешник» в ходе специальной военной операции выявило бессилие американских систем противовоздушной обороны Patriot перед гиперзвуковыми снарядами.

Также в январе Telegram-канал «Осведомитель» опубликовал работу полученного Киевом от США ЗРК Tempest.

