Военный высказался о сроках появления защиты от гиперзвука

Военный Дандыкин: Защита от гиперзвука не появится в ближайшее время

Способная защищать от гиперзвукового оружия технология не появится в ближайшее время, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Он отметил, что ни одна из современных систем не способна сбить российскую ракету «Орешник».

«На данный момент сбить наш "Орешник" не могут никакие, даже самые перспективные американские, европейские, английские системы. Не важно, летит ракета с ядерным оснащением или без него — при скорости в порядка 13 Мах разрушения все равно сравнимы с ядерным взрывом, но без радиационного заражения», — сказал Дандыкин.

Он добавил, что европейские специалисты открыто признают невозможность повлиять на российский гиперзвук. По мнению военного эксперта, разработка необходимых технологий может занять достаточно продолжительное время.

«Разработки ведутся, но в ближайшей перспективе вряд ли удастся что-то создать. Потому что на таких скоростных характеристиках поймать и уничтожить ракету просто невозможно», — уверен собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что то обстоятельство, что ракета «Орешник» с шестью боевыми частями в неядерном оснащении в случае ее применения из российской Арктики способна за считанные минуты поразить континентальную часть США, означает, что Россия раньше Соединенных Штатов реализовала программу, предполагающую способность нанести неядерный удар по территории потенциального противника в течение часа.