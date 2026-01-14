Назван российский аналог секретного оружия США против охраны Мадуро

«Известия»: Россия располагает инфразвуковым оружием «Шепот»

Россия располагает инфразвуковым оружием «Шепот», которое можно назвать аналогом секретной системы, которую США могли применить против охраны президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом пишет газета «Известия».

«Это компактные излучатели, дезориентирующие человека», — сказал военный эксперт Дмитрий Болтенков.

По его словам, также российская сторона располагает акустическим нелетальным оружием для охраны объектов. «Такие устройства применяются как спецсредства для охраны периметра и отпугивания нарушителей на море и суше», — добавил аналитик.

По оценке издания, сообщения СМИ об использовании США секретного оружия против охраны Мадуро могут быть дезинформацией.

Ранее военный эксперт Алексей Живов заметил, что неизвестное мощное оружие, которое предположительно применили американские военные во время захвата лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, давно существует.

Также в январе издание New York Post со ссылкой на показания сотрудника охраны венесуэльского лидера рассказало, что американские военные применили неизвестное мощное оружие во время операции по захвату Мадуро.