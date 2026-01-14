Ощущение частоты: какое «секретное» оружие могли использовать США в Венесуэле

Публикации американских СМИ могут быть кампанией по дезинформации, полагают эксперты

Рассказы выживших телохранителей Николаса Мадуро о «звуковом ударе» и внезапном отключении радаров ПВО страны заставили западные СМИ заговорить об использовании американской армией нелетального оружия нового поколения. Но эксперты критически оценили такую возможность. Они не исключают: не имея стратегических прорывов в создании новых видов вооружений — таких, как российские комплексы «Орешник», «Авангард» или «Посейдон», — американцы пытаются запугать своих противников мнимым «сверхоружием». «Известия» разбирались, столкнулись ли защитники Николаса Мадуро с технологическим превосходством Америки, пострадали ли от «эха» средств радиоэлектронной борьбы или попросту не были готовы к атаке.

Невидимый удар

Американская операция по задержанию Николаса Мадуро могла сопровождаться применением нелетального оружия на основе новых технологий. Об этом написала газета New York Post, ссылаясь на слова одного из выживших офицеров охраны президента Венесуэлы.

«Они выпустили что-то — я не знаю, как это описать… это было похоже на очень мощную звуковую волну. Внезапно я почувствовал, как будто моя голова взрывается изнутри. У всех нас пошла кровь из носа. Некоторых рвало кровью. Мы упали на землю, не в силах пошевелиться», — приводит издание рассказ охранника.

До этого, по его словам, внезапно и без причин отключились все радиолокационные системы, которые контролировали небо над Каракасом.

Эксперты разошлись в оценках того, какой тип оружия могли применить американские военные и можно ли вообще доверять подобному рассказу.

При этом в самой технологии применения звука нет ничего принципиально нового, отмечают эксперты. Разработка нелетального оружия, в том числе акустического, началась еще в 1960-х годах.

— Изначально оно проектировалось исключительно для полицейских нужд — разгона демонстраций и пресечения беспорядков, — рассказал «Известиям» военный обозреватель Виктор Литовкин. — Такие установки могут работать на крайне высокой частоте, которую человеческое ухо не улавливает. Тем не менее воздействие колоссально: оно бьет по барабанным перепонкам, провоцирует резкую тошноту, сильное головокружение и полную потерю ориентации в пространстве.

По мнению эксперта, США вполне могли применить эти системы в концентрированном виде, сочетая их с электромагнитным импульсом, который выводит из строя все средства связи, телефоны и РЛС. Однако подтвердить факт использования их именно в Каракасе пока невозможно.

Современные образцы нелетального оружия опираются на использование электромагнитных волн, микроволн и акустических колебаний, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Корнев.

— Определенный звуковой регистр действительно вызывает у человека беспричинную панику, чувство глубокой подавленности и изменение психологического состояния, — объяснил он.

По словам Корнева, в США эксперименты с нелетальным оружием особенно активно проводились с начале 2000-х и, возможно, увенчались успехом. В качестве примера он назвал установку Active Denial System (ADS), в основе работы которой лежит направленное СВЧ-излучение. На дистанции луч провоцирует резкий нагрев кожных покровов, вызывая непереносимую боль. Как только человек выходит из зоны действия установки или увеличивает дистанцию, дискомфорт мгновенно исчезает.

— Импульсом к созданию этой технологии послужили события в Могадишо 1993 года. После гибели 19 американских спецназовцев в столкновениях с сомалийскими боевиками Пентагон инициировал разработку «отпугивающего» оборонительного комплекса. Прототип представили в 2001 году: испытания на авиабазе в Сан-Антонио при участии 72 добровольцев подтвердили высокую эффективность ADS как средства сдерживания, — объяснил Дмитрий Корнев.

А было ли «сверхоружие»?

Но на сегодняшний день серийных установок, способных массово поражать целые подразделения на открытой местности, не существует. У этой технологии есть критические ограничения.

— Во-первых, громоздкость. Экспериментальные образцы — это тяжелые установки на базе грузовых автомобилей. Разместить подобное оборудование на борту легкого вертолета технически крайне сложно. Во-вторых, преграды. Звуковые волны, включая инфразвук, стремительно теряют энергию при встрече с препятствиями. Стекло, кирпич или бетон становятся для них почти непреодолимым барьером, — пояснил Корнев.

Если теоретически допустить факт такой атаки в Каракасе, то пострадать могли лишь те, кто находился на балконах или открытых площадках. Те, кто оставался внутри зданий, были бы защищены самой архитектурой помещений, считает эксперт. Поэтому, по его словам, существует и более приземленное объяснение того, что охрана Мадуро в какой-то момент оказалась недееспособна.

— Симптомы, схожие с действием спецсредств, часто возникают из-за работы мощных комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Если человек оказывается рядом с источником излучения, подавляющим связь и навигацию, его организм неизбежно реагирует на электромагнитный удар. Поскольку во время операции коммуникации были полностью заблокированы, «эхо» работы РЭБ могло затронуть персонал, — сказал Дмитрий Корнев.

Однако применения некоего «секретного оружия» могло и вовсе не быть, не исключает эксперт. Он обратил внимание на то, что информация о его использовании появилась лишь спустя неделю, причем исходит от сотрудника охраны, которая в решающий момент не смогла выполнить свои задачи. Оставшись в живых, когда объект их защиты пострадал, люди склонны искать оправдания своей беспомощности в действии «непреодолимых технологий», подчеркнул Дмитрий Корнев.

Не исключено, что публикация New York Post и вовсе может быть частью кампании по дезинформации со стороны американских военных, отмечают эксперты.

— Важно принимать во внимание контекст: Вашингтон, в отличие от России, не может похвастаться прорывными разработками, например стратегическими ракетами вроде «Орешника» или комплекса «Авангард». Поэтому они начинают активно раскручивать тему неких акустических систем, пытаясь запугать другие страны мнимым технологическим превосходством, — полагает Виктор Литовкин.

Скептично относится к публикации американской газеты и военный эксперт Юрий Лямин. По его мнению, за «секретное оружие» могли принять последствия обычного боя, который сопровождался массированным огнем. Внешний контур охраны был буквально сметен именно обычным оружием.

— Американцы использовали летальное вооружение, бомбы и ракеты. Взрывы сами по себе создают мощный акустический эффект и контузии. У венесуэльских военных, не имеющих боевого опыта, под утро на фоне шока могли возникнуть любые галлюцинации, — отмечает эксперт.

Каким акустическим оружием обладают другие страны

Если же речь идет именно об акустическом оружии, то его разработки есть не только в США. Над его изучением и созданием работают также Россия, Китай, Израиль, Великобритания и ряд других стран. Инфразвуковое оружие (ниже 20 Гц, не слышимое человеком) сейчас находится в стадии исследований и опытных разработок, но серийных боевых систем нет. Это связано с техническими сложностями: инфразвук плохо фокусируется, рассеивается и требует огромных источников энергии. Наиболее близки к реальным системам США (MEDUSA) и Россия («Шепот»), но это спецсредства ближнего действия, а не «супероружие».

В открытых источниках упоминаются по крайней мере два действующих образца, разработанных в России, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— Первое — инфразвуковое оружие «Шепот». В ряде публикаций говорится о том, что оно стоит на вооружении полиции и Росгвардии для прекращения беспорядков. Это компактные излучатели, дезориентирующие человека, — объяснил он.

Второе — акустическое нелетальное оружие для охраны объектов. Это стационарные и мобильные установки, предназначенные для охраны баз, портов и кораблей. Принцип действия — направленный звуковой луч высокой интенсивности (обычно в слышимом диапазоне), который вызывает сильный дискомфорт, отметил эксперт.

— Также российские компании и интеграторы предлагают на рынке системы, похожие на зарубежные LRAD (Long Range Acoustic Device) — рупорные акустические пушки мощностью до 130–160 дБ с узконаправленным лучом, позволяющие как «кричать» на сотни метров, так и физически воздействовать на слуховой аппарат. Такие устройства применяются как спецсредства для охраны периметра и отпугивания нарушителей на море и суше, — уточнил Дмитрий Болтенков.

В профильных журналах Минобороны (например, «Военная мысль») обсуждается концепция акустического оружия для борьбы с подводными диверсантами и как средства нелетального воздействия на людей, подчеркнул он.

А Китай применяет системы Poly WB-1 и экспериментальные акустические модули HQ-17A как аналоги LRAD для полиции, военных и ПВО, добавил эксперт.

— Poly WB-1 — компактная направленная акустическая система мощностью 140–150 дБ с дальностью до 1 тыс. м, предназначена для передачи команд и подавления толпы. Полиция Гонконга активно использовала ее в 2019 году на протестах в Политехническом университете: устройство создавало болезненный высокочастотный звук, вызывающий дезориентацию и вынуждавший демонстрантов покидать позиции. WB-1 закупался у Poly Technologies для Народно-освободительной армии и органов правопорядка, с акцентом на нелетальное воздействие на дистанции 300–1000 м, — сказал Дмитрий Болтенков.

HQ-17A является модернизированной версией китайского ЗРК (аналог российского «Тор-М2»). Система интегрирует акустические модули для отпугивания низкоскоростных дронов и пехоты на периметре. Акустическая подсистема генерирует направленные инфразвуковые или ультразвуковые импульсы (до 130–140 дБ), дополняя РЭБ и электромагнитные ловушки. Цель — создание зоны отказа без кинетического поражения. Разработка ведется для защиты объектов и конвоев, где звук усиливает базовую ПВО против роев БПЛА и диверсантов на подходах, рассказал эксперт.

Юлия Леонова

Роман Крецул

Богдан Степовой