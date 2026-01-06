Удостоенную государственной премии деталь РСЗО "Смерч" показали на видео

Журналист Александр Рогаткин опубликовал рассказ об управляемом боеприпасе РСЗО "Смерч-С", который уже успели прозвать "русским HIMARS".

От обычных 300-мм боеприпасов "Смерча" новую ракету отличает спутниковая система наведения в головной части: четыре поворотных руля и скрытая под обтекателем электроника, работающая во взаимодействии с навигационной системой ГЛОНАСС.

За разработку системы наведения тульское НПО "Сплав" в 2020 году было удостоено государственной премии, сообщил Рогаткин.

Боевое крещение "русский HIMARS" прошел при освобождении Гуляйполя, где высокоточные ракеты сносили укрытия подразделений ВСУ вместе с засевшими внутри солдатами.

Заявленная разработчиками дальность полета ракеты - 120 километров.

В управляемой ракете для "Смерча" применен тот же модульный принцип, что и при создании авиабомб с УМПК. Путем добавления недорогого компонента массовый советский боеприпас превращается в современный и высокоточный.

Антон Валагин