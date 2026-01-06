Войти
В Молдавии военные откажутся от автоматов Калашникова

457
0
0
Молдавия просит у Запада помощь в создании полноценных вооруженных сил
Источник изображения: @MDAarmy

Глава МО Молдавии Носатый: ВС страны поэтапно откажутся от автоматов Калашникова

В Молдавии военные поэтапно откажутся от привычных автоматов Калашникова в рамках перехода на стандарты НАТО. Об этом в эфире национального радио Moldova 1 сообщил глава минобороны республики Анатолий Носатый.

«Мы окончательно перейдем на вооружение, используемое на Западе, на калибр НАТО, который дает нам доступ к логистической базе, боеприпасам и запасным частям. Мы делаем это постепенно», — сказал министр.

По его словам, четыре-пять подразделений уже отказались от данных автоматов. Носатый уточнил, что речь идет о полке Генерального штаба Вооруженных сил Молдавии, Военной академии.

В октябре правительство Молдавии утвердило военную стратегию на период 2025–2035 годов, которая предусматривает переход на стандарты НАТО. Согласно документу, страна планирует модернизировать свои вооруженные силы. Для этого потребуется приобрести новое оборудование, развить инфраструктуру и подготовить персонал. Также предусмотрено увеличение расходов на оборону до 1% ВВП.

Ранее военный эксперт объяснил, зачем НАТО оккупировать Молдавию.

Антон Демидов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Молдавия
Продукция
АК-74 "Калашников"
Компании
Концерн Калашников
Проекты
NATO
