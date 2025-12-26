25 декабря 2025 года северокорейское государственное информационное агентство ЦТАК сообщило, что Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи, Председатель Государственных дел КНДР товарищ Ким Чен Ын "руководил на месте" на неназванном судостроительном предприятии строительством первой северокорейской атомной подводной лодки, оснащенной баллистическими ракетами. Водоизмещение атомной подводной лодки обозначено в сообщении ЦТАК в 8700 тонн.

Строящаяся первая северокорейская атомная ракетная подводная лодка (с) ЦТАК

Судя по опубликованным ЦТАК фотографиям, корпус первой северокорейской АПЛ полностью сформирован, что означает, видимо, комплектную и завершенную установку в корпусе атомной энергетической установки. Лодка имеет пусковые установки баллистических ракет, размещенные в длинном массивном ограждении рубки (напоминая ранний советский нереализованный проект атомной ракетной подводной лодки 639). Количество ракетных шахт и конкретные типы ракет пока неизвестны. В носовой части размещаются шесть торпедных аппаратов - неясно. калибра 533 мм или более крупного.

Относительно ракет можно напомнить, что на спущенной на воду 6 сентября 2023 года на северокорейском судостроительном предприятии в Пондэ (Синпо) северокорейской неатомной ракетной подводной лодки "Герой Ким Гун Ок" (бортовой номер "841") установлен ракетный отсек с десятью ракетными шахтами двузх разных типов - четырьмя более крупными (предположительно, для баллистических ракет типа "Пуккыксон") и шестью меньшими (возможно, для более легких баллистических ракет нового типа).

Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые объявил о строительстве в КНДР атомной подводной лодки в выступлении 5 января 2021 года на VIII съезде ТПК. В марте 2025 года были опубликованы кадры посещения Ким Чен Ыном верфи, на которой строится лодка, и на снимках были показаны фрагменты корпуса лодки.

Сообщение ЦТАК гласит:

Пхеньян, 25 декабря. /ЦТАК/- Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи, Председатель Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики уважаемый товарищ Ким Чен Ын руководил на месте строительством атомной подлодки водоизмещением 8,7 тыс. тонн со стратегическими управляемыми ракетами.

Товарища Ким Чен Ына сопровождали руководящие кадры областей кораблестроения, научного исследования в сфере национальной обороны и производства.

Товарищ Ким Чен Ын, осматривая место построения атомной подлодки, получил доклад о ходе строительства.

Рабочий коллектив, ученые и техники области кораблестроения, горой поднявшиеся на славную борьбу за претворение в жизнь курса нашей партии на модернизацию ВМС, в полной мере проявляют мощную силу опоры на собственные силы и безграничный патриотический энтузиазм и энергично продвигают работу по построению стратегической ударной атомной подлодки - одну из пяти главных задач развития обороноспособности, намеченных на VIII партсъезде.

Товарищ Ким Чен Ын еще раз подчеркнул важность и значение работы по построению стратегической ударной атомной подлодки для осуществления политики самозащитной обороны нашей партии и правительства Республики.

Товарищ Ким Чен Ын сказал, что наша оборонная политика является от начала до конца защитной, основанной на могущественнейшей наступательной силе, и при этом сверхмощная наступательная способность в строительстве вооруженных сил считается самым мощным щитом для обеспечения безопасности государства.

Товарищ Ким Чен Ын отметил, что дальнейшее укрепление ядерного щита - нашего государственного престижа, государственного облика, гарантии абсолютной безопасности Республик и надежное упрочение его необратимого статуса - это благородная миссия и долг нашего поколения. И подчеркнул незыблемость решимости нашей партии и правительства Республики обеспечить вечную мирную обстановку и абсолютную безопасность государства составами ядерных вооруженных сил, которых враги не могут не бояться.

Товарищ Ким Чен Ын сказал, что мы настойчиво построили ядерный щит, способный надежно защищать безопасность государства, и обладали возможностью расширять его настолько, насколько это требуется для обеспечения безопасности нашего государства. Новая атомная подлодка, продолжал он, станет многозначительным важнейшим изменением, позволяющим нам и даже врагам уверить в достигнутых нами силах сдерживания войны. Он осветил незыблемую волю энергично продолжать оснащение ВМС ядерным оружием и тактико-стратегический курс.

Товарищ Ким Чен Ын сказал, что ЦК партии рад тому, что область кораблестроения достигает новаторских производственных успехов в поддержку курса партии по строительству военно-морских сил в новую эпоху. Он отметил, что создание стратегической ударной атомной подлодки, которая станет важнейшей составной частью сил сдерживания ядерной войны, послужит самой великой и бессмертной заслугой наших собственных сил - рабочего класса, научных сотрудников и техников в области обороны перед эпохой и историей.

Товарищ Ким Чен Ын заверил, что сегодняшний мир отнюдь не спокойный, а вот такая ситуация и перспективные угрозы несомненно подчеркивают то, что решения, принятые нами в связи с будущей безопасностью страны, являются самым правильным выбором и проявлением воли к ответственной защите суверенитета и интересов государства.

Товарищ Ким Чен Ын отметил, что план РК по разработке атомной подлодки, соглашенный недавно с Вашингтоном по просьбе Сеула, повлечет за собой дальнейшую нестабильность на Корейском полуострове, и что мы считаем это наступательным поведением, серьезно нарушающим безопасность и морской суверенитет нашего государства, и угрозой безопасности, на которую необходимо реагировать.

Товарищ Ким Чен Ын сказал, что в связи с предстоящей негативной обстановкой безопасности дальнейшее ускорение модернизации ВМС КНДР и стремительного развития их ядерного вооружения является актуальной задачей и необходимым безальтернативным выбором.

Товарищ Ким Чен Ын подчеркнул, что строящиеся в последнее время ударные эсминцы и атомные подлодки внесут вклад в повышение боеспособности наших ВМС и защиту стратегического суверенитета и безопасности государства. Мы будем продолжительно и многогранно укреплять ВМС и их стратегический состав, поступательно повышать темпы построения разнообразных надводных и подводных кораблей и увеличивать их масштаб, также непрерывно сочетать их с разными системами наступательных вооружений.

Товарищ Ким Чен Ын объявил, что в политике ТПК и Правительства КНДР по обеспечению безопасности государства и принципах сдерживания врагов не будут никакие изменения.

Нам следует дать врагам четко понять, что если они посмеют нарушить наш стратегический суверенитет и безопасность, им это дорого обойдется, и что выбор военного решения повлечет за собой ответный удар. Мы будем продолжительно показывать такую способность, и это является ответственным использованием настоящих сил сдерживания ядерной войны и надежным щитом для защиты суверенитета, - сказал он.

В этот день товарищ Ким Чен Ын конкретно ознакомился с положением исследования новых подводных тайных вооружений, наметил стратегический замысел о переформировании ВМС и создании новой части.

