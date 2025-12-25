Войти
«Роскосмос» отправит на орбиту студенческие спутники

332
0
0
Фото: Telegram-канал «Роскосмос»
Фото: Telegram-канал «Роскосмос».

«Роскосмос»: Вместе с «Аистами-2Т» на орбиту отправят студенческие спутники

Студенческие спутники формата CubеSat отправят на орбиту вместе с аппаратами дистанционного зондирования Земли «Аист-2Т». Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос» в Telegram.

«Студенческие спутники будут наблюдать за изменениями климата и проводить мониторинг "космической погоды" на низких околоземных орбитах (в интересах Росгидромета)», — говорится в сообщении.

С космодрома Восточный запустят спутники «Хорс» № 5 разработки МГТУ имени Баумана, созданный в Дальневосточном федеральном университете «Владивосток-2» и «МорСат-1» Амурского государственного университета и МАИ.

Дополнительной полезной нагрузкой станут инновационные разработки вузов — перспективные двигательные установки, приемники автоматической идентификации судов (АИС) и трекинга воздушных судов (АЗН-В), а также приемо-передающая аппаратура.

Отмечается, что запуск «УниверСат-2025» станет пятым в истории программы, которая стартовала в 2019 году. Всего на орбиту отправили 22 малых спутника, предоставляющих данные в интересах «Роскосмоса».

Ранее госкорпорация сообщила, что спутники дистанционного зондирования Земли «Аист-2Т» № 1 и № 2 отправят на орбиту в конце недели. Они будут выполнять стереоскопическую съемку поверхности планеты.

