Названы сроки запуска «Аистов-2Т»

Фото: Игорь Агеенко / Коммерсантъ
Фото: Игорь Агеенко / Коммерсантъ.

«Роскосмос»: Спутники «Аист-2Т» запустят в конце недели с космодрома Восточный

Спутники дистанционного зондирования Земли «Аист-2Т» № 1 и № 2 отправят на орбиту через несколько дней. Сроки запуска назвала госкорпорация «Роскосмос» в Telegram.

«В конце этой недели с космодрома Восточный отправляем на орбиту два "Аиста-2Т"», — сообщила корпорация.

Отмечается, что спутники будут выполнять стереоскопическую съемку поверхности планеты. Это позволит создавать цифровые модели местности и отслеживать чрезвычайные ситуации. Работа «Аистов» в паре позволит повысить точность данных.

Срок активного существования спутников «Аист-2Т» составит не менее пяти лет.

Ранее в декабре «Роскосмос» сообщил, что два спутника «Аист-2Т» прибыли на космодром Восточный. Аппараты доставил грузовой самолет Ил-76.

В этом же месяце госкорпорация рассказала о подготовке к запуску ракеты «Союз-2.1б» со спутниками «Аист‑2Т» и другими космическими аппаратами.

