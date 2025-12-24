Войти
Lenta.ru

Израиль оценил способность С-500 обнаруживать F-35

494
0
0
Фото: Amir Cohen / Reuters
Фото: Amir Cohen / Reuters.

Jerusalem Post: Российская система С-500 сможет обнаружить истребитель F-35

Российская зенитная ракетная система (ЗРС) С-500 «Прометей» сможет обнаружить малозаметный истребитель пятого поколения F-35 Lightning II на большом расстоянии. Способности ЗРС оценило израильское издание Jerusalem Post.

«Источник сообщил, что, возможно, С-500 обладает новыми возможностями обнаружения, позволяющими следить за истребителями-невидимками F-35 на расстоянии сотен километров», — говорится в материале.

При этом собеседник издания подчеркнул, что сопровождать обнаруженную малозаметную цель и наводить на нее оружие чрезвычайно сложно.

В публикации добавили, что после полноценного развертывания С-500 сможет сбивать спутники и другие космические объекты.

Ранее в декабре National Security Journal писал, что систему «Прометей» можно назвать главной угрозой для F-35 и стратегических стелс-бомбардировщиков B-21 Raider.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Россия
Продукция
B-2 Spirit
B-21
F-35
С-500
Проекты
Истребитель 5 поколения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.12 12:06
  • 12431
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 24.12 09:48
  • 2
Комментарий к ""Новый фронт". Что начинается на северных границах России"
  • 24.12 08:07
  • 0
Комментарий к "Как улучшит Су-57 загадочное «изделие 177»"
  • 24.12 03:08
  • 0
Комментарий к "Путин не сдается, и Россия стремится к полной победе (The National Interest, США)"
  • 24.12 01:41
  • 0
Комментарий к "Атомный рывок Пекина: Китай поставил рекорд мира по генерации электроэнергии"
  • 24.12 00:04
  • 0
Комментарий к ""Европейцы готовы направить войска на Украину" (Bild, Германия)"
  • 23.12 21:38
  • 0
Комментарий к "Бесславный конец: танки Т-84 ВСУ "сдохли", так и приняв участие в боях"
  • 23.12 15:24
  • 1
Главком Сухопутных войск провел расширенное заседание Военного совета
  • 23.12 01:39
  • 0
Комментарий к "Экс-консультант Трампа: тоннель между США и Россией построить реально"
  • 23.12 00:04
  • 2
В России разрабатывают энергонезависимую память на основе сегнетоэлектрического оксида гафния
  • 22.12 16:10
  • 1
Построен первый импортозамещённый самолёт Ту-214
  • 22.12 13:56
  • 2
Атомный рывок Пекина: Китай поставил рекорд мира по генерации электроэнергии
  • 22.12 03:29
  • 1
"Новый фронт". Что начинается на северных границах России
  • 22.12 00:20
  • 0
Комментарий к "Собран корпус первой подлодки типа "Вирджиния" в новейшей модификации"
  • 21.12 15:50
  • 2
Шойгу провел заседание научно-экспертного совета Совбеза