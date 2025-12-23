Для самолета МС-21 в России изготовлен первый дисплей дополненной реальности

Первый образец отечественного дисплея дополненной реальности («ДДР-М») для новых пассажирских самолетов, декабрь 2025 года.

На российском предприятии «ЛОМО» (Санкт-Петербург) выпустили первый образец отечественного дисплея дополненной реальности («ДДР-М») для новых пассажирских самолетов МС-21-310. Дисплей входит в состав комплекса бортового радиоэлектронного оборудования.

По информации производителя, новый российский прибор повышает безопасность полета, особенно при посадке в плохих метеоусловиях. На прозрачный дисплей проецируется коллимированное изображение пилотажно-навигационной, уведомляющей, предупреждающей и другой важнейшей информации непосредственно на фоне внекабинного пространства.

Стоит отметить, что на первых изображениях кабины еще не импортозамещенного варианта лайнера — МС-21-300 — были показаны два таких дисплея. Очевидно, что в конце 2010-х годов это могло быть иностранное оборудование, которому в итоге создали и выпустили полноценную отечественную замену на российском предприятии.