В Польше признали беззащитность Европы перед «Орешником»

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ
Interia: Страны Европы беззащитны перед российской БРСД «Орешник»

Страны Европы не обладают возможностями для защиты от боевых блоков баллистической ракеты средней дальности (БРСД) «Орешник», которые активно маневрируют. Беззащитность перед российской ракетой признали в публикации польского издания Interia.

«Гиперзвуковая технология, сочетающая высокую скорость с маневрами в атмосфере, делает его («Орешник» — прим. «Ленты.ру») трудным для перехвата и нейтрализации. К сожалению, в настоящее время ни одна страна в Европе не может защитить себя от этого оружия», — пишет автор.

Он подчеркнул, что современные модификации систем Patriot отличаются крайне малой вероятностью поражения подобных целей. В публикации добавили, что технологии, позволяющие перехватывать современные БРСД, есть только у США.

Ранее в декабре журнал Military Watch Magazine писал, что БРСД «Орешник» позволит нанести противнику неприемлемый ущерб в случае прямого столкновения с Западом.

В том же месяце президент России Владимир Путин заявил, что комплекс «Орешник» с гиперзвуковой ракетой поставят на боевое дежурство до конца 2025 года.

