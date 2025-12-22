Войти
Названо оружие России для нанесения неприемлемого ущерба

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
MWM: «Орешник» позволит нанести неприемлемый ущерб в случае конфликта с Западом

Комплекс с баллистической ракетой средней дальности (БРСД) «Орешник» позволит нанести неприемлемый ущерб противнику в случае прямого столкновения с Западом. Особенности российского оружия назвал журнал Military Watch Magazine (MWM).

Автор подчеркнул, что «Орешник» считается системой, которая может изменить баланс сил в Европе. Она дает возможность наносить высокоточные удары по военным и промышленным объектам в странах Европы. При этом перехватить боеголовки гиперзвуковой БРСД практически невозможно.

Издание допустило, что интерес к «Орешнику» вырос после демонстрации эффективности тактических баллистических ракет в ходе конфликта между Ираном и Израилем. По словам автора, именно иранские ракеты позволили компенсировать преимущество израильских военно-воздушных сил.

«В случае крупномасштабных закупок "Орешник" может аналогичным образом обеспечить возможность нанести неприемлемый ущерб европейским столицам, не переступая ядерного порога», — говорится в материале.

Ранее в декабре президент России Владимир Путин сообщил, что «Орешник» будет поставлен на боевое дежурство до конца 2025 года.

