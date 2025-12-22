Войти
Первую российскую частную ракету «Kamchatka» запустят в 2026 году

Ракету «Kamchatka» запустят в 2026 году

Специалисты российского стартапа «Space Energy» начали процедуру согласования пусковой площадки для запуска новой ракеты «Kamchatka», которая стала первой частной ракетой суборбитального класса в России.

Во время первого полноценного запуска, который должен состояться в следующем году, «Kamchatka» достигнет высоты 100 км относительно уровня моря и пройдет линию Кармана (условная граница между земной атмосферой и космосом), в полете достигая скорости порядка 5 Махов (6125 км/ч). «Kamchatka» — это одноступенчатая твердотопливная ракета, для изготовления корпуса которой применяется углеродное волокно, а многие элементы конструкции и часть компонентов выполнены с помощью 3D-печати. При этом инженеры разработчика уточняют, что плотность топливной загрузки достигает 90 %. Напомним, в ноябре этого года компанией «Space Energy» уже проведен успешный пуск прототипа ракеты, во время которого были отработаны все системы, а теперь она готовится к выходу на рынок услуг по доставке оборудования на орбиту, имея собственную ракету-носитель.

Макс Антонов

