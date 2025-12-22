Войти
На Западе признали превосходство атомного флота России

253
0
0
Атомные ледоколы Арктика (проект 22220 ЛК-60Я) и Ямал (проект 10520) в порту Мурманска
Атомные ледоколы Арктика (проект 22220 ЛК-60Я) и Ямал (проект 10520) в порту Мурманска.
Источник изображения: © РИА Новости Кирилл Зыков

The Telegraph: Россия единственная в мире имеет восемь атомных ледоколов

Россия располагает единственным в мире действующим атомным ледокольным флотом. Об этом сообщает издание The Telegraph.

В публикации отмечается, что в распоряжении российского флота есть четыре современных судна проекта 22220 («Арктика», «Сибирь», «Урал» и «Якутия»). К ним добавились два гиганта класса «Арктика» («Ямал» и «50 лет Победы»), а также два малотоннажных суда класса «Таймыр».

По мнению автора статьи, «никто не сравнится с российским атомным флотом».

Подчеркивается, что у США есть всего два устаревших судна, а Китай только занимается строительством ледокольного флота. В свою очередь, Великобритания располагает лишь двумя ледоколами.

По мнению колумниста издания Тома Шарпа, российский флот уникален тем, что восемь ледоколов работают одновременно в самых суровых условиях, что впечатляет.

В ноябре президент России Владимир Путин заявил, что атомные ледоколы «Арктика», «Сибирь», «Урал», «Якутия» успешно несут вахту в Арктике.

В рамках церемонии закладки атомного ледокола «Сталинград» генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Пучков заявил, что Россия вышла на строительство самой большой в истории серии из семи ледоколов.

Ранее верфи трех стран объединились ради строительства ледоколов для США.

Самер Мустафа

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Китай
Россия
США
Продукция
50 лет Победы
ЛК-60Я
Компании
ГАЗ Группа
ОСК
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Арктика
  Разделы новостей
