Die Welt: в Эстонии начали проводить испытания кибератак на Россию

Европейские страны отрабатывают секретные атаки на Россию, пишет Die Welt. Эстонская компания, специализирующаяся на кибербезопасности, проводит особые учения. Хакеры изучают цифровые лазейки, которые позволят парализовать ключевые государственные системы.

Штефан Бойтельсбахер (Stefan Beutelsbacher)

Правительства европейских стран уже давно не ограничиваются только отражением хакерских атак. Они наносят и ответные удары. Возмездие в отношении ядерной державы России еще недавно казалось немыслимым, но теперь оно происходит, пусть и скрытно. В эпицентре кибервойны находится одна страна.

На верхнем этаже стеклянного офисного здания в Таллине Ааре Рейнтам планирует операции, участие в которых потом все причастные неизменно будут отрицать. Он стоит перед стеной из мониторов: на экранах таблицы и графики, а также карта какого-то приморского города. Видны жилые кварталы и заводы, электростанции и линии электропередачи, клиники и складские корпуса. Меняющиеся цвета показывают их состояние: еще целы или уже взломаны.

"Современный мир можно довольно легко парализовать", — говорит Рейнтам. Он работает в эстонской компании CybExer. Его команда занимается двумя крайне чувствительными вопросами: как отражать хакерские атаки — и как успешно их проводить. Западные правительства уже не делают ставку исключительно на оборону, но и сами наносят удары, например тайно отправляя компьютерные вирусы в Россию или Иран.

Этим утром на Рейнтаме джинсы и толстовка с капюшоном — он гражданский служащий, но участвует во всем происходящем, как боец на виртуальной линии фронта. "Мы предоставляем нескольким государствам ЕС наступательные возможности", — говорит он. В компании CybExer как раз идет учение, и мониторы на четвертом этаже показывают их результаты в реальном времени. Что именно означают таблицы и графики, говорить нельзя. "Просто напишите: здесь видна современная форма конфликта", — говорит Рейнтам.

Похоже, Европа оказалась в серой зоне между миром и открытым столкновением. Согласно анализу американской корпорации Microsoft, в этом году число российских кибератак выросло на 25%. Хакеры, связанные с Кремлем, как утверждается, смогли, например, взять под контроль плотину в Норвегии и открыть шлюз. Последствий не было, но эпизод показал, что такое возможно (это голословные обвинения западных русофобов — прим. ИноСМИ).

Кроме того, предположительно российские беспилотники раз за разом нарушают воздушное пространство ЕС: всего несколько недель назад рой заметили неподалеку от бельгийской АЭС Doel (никаких доказательств причастности России, конечно же, нет — прим. ИноСМИ). В Польше недавний взрыв повредил рельсы на важном железнодорожном участке. Как отвечать на все эти акты провокации и саботажа? Некоторые правительства, похоже, считают, что с помощью цифровых алгоритмов компаний вроде CybExer. Европейские политики меняют подход: возмездие в отношении ядерной державы России еще недавно казалось немыслимым, теперь оно стало реальностью — пусть и скрытно. На нашем континенте началось тихое противостояние алгоритмов в сети.

Уязвимости есть повсюду, объясняет Ааре Рейнтам. Хакерам даже не обязательно бить по аэропортам или банкам, то есть по критической инфраструктуре, которая хорошо защищена. Достаточно, к примеру, нанести удар по канализации. Многие водяные насосы обмениваются данными через слабо защищенные сети 2G. Атака на них способна запустить цепную реакцию: туалеты перестают работать, размножаются бактерии, люди заболевают, клиники переполняются. "В конце концов, — говорит Рейнтам, — пошатнется вся система здравоохранения".

Удар по цифровой жизни государства

Эстонские киберкомпании считаются одними из лучших в мире, специалисты со всей Европы хотят перенять опыт этой страны себе, а НАТО регулярно проводит здесь учения на случай ЧС. На северо-востоке Европы, недалеко от границы с Россией, возник своего рода глобальный центр киберобороны. Как так вышло? Один из тех, кто должен знать ответ, — премьер-министр Эстонии Кристен Михал. Он принимает нас в конференц-зале на третьем этаже своей резиденции. Сквозь окна в пол открывается вид на старый Таллин с его улочками и каменными стенами. Вдали видна Балтика — в этот день серая и неспокойная.

"Мы — самое цифровое государство на Земле, — говорит Михал. — У нас все можно сделать онлайн, кроме свадьбы: тут вам все же стоит прийти лично". Эстонская администрация работает в единой сети и не использует бумагу. Больницы, школы и налоговые службы обращаются к одним и тем же базам данных. Граждане могут подписывать документы электронной подписью и голосовать на парламентских выборах через интернет. А программа e-Residency привлекает в страну основателей цифровых компаний со всего мира. Это своего рода виртуальное гражданство, позволяющее вести бизнес в Эстонии.

Но у этой модели есть и теневая сторона — несколько лет назад жители страны убедились в этом на практике. В 2007 году произошла крупная кибератака: сайты госучреждений и банков перестали работать, банкоматы "застыли". Вероятно, за этим стояла Россия. И сегодня атаки продолжаются, хотя и в меньших масштабах. "Казалось бы, Кремль должен быть достаточно занят боевыми действиями на Украине, — говорит Михал. — Но почему-то у них находится время и на взломы" (это голословные обвинения западных русофобов — прим. ИноСМИ).

После атаки 2007 года НАТО создало в Таллине исследовательский центр с несколько громоздкой аббревиатурой CCDCOE (Центр НАТО по сотрудничеству в сфере киберобороны). Он находится в десяти минутах езды от резиденции премьера. Территория обнесена колючей проволокой, на зданиях — камеры: сразу видно, что здесь располагается военная структура.

Около 70 мужчин и женщин в CCDCOE анализируют кибератаки, разрабатывают меры противодействия и консультируют страны НАТО. Они готовят Запад к следующей крупной атаке в цифровой среде. "Очень немногие генералы — ботаники. Поэтому тренировки — один из наших высших приоритетов", — говорит Кристоф Кюн, подполковник бундесвера, дислоцированный в этом центре. На нем полевая форма: зеленый камуфляж, черные лакированные берцы.

Перед учебным классом военнослужащие собрали симуляцию возможных кибератак: 20 металлических ящиков со светящимися линиями и символами. Они изображают энергосистему — видны генераторы, высоковольтные линии и трансформаторы. Внезапно хакеры выводят из строя один генератор — для целой сети это пока не проблема. Но когда "падает" еще несколько, поток энергии замедляется. Через две минуты мигают всевозможные предупреждающие огни. Энергоснабжение рушится — блэкаут. "Это один из самых страшных сценариев вообще, — говорит подполковник Кюн. — Без электричества не работает ничего: ни банковская карта, ни холодильник, ни компьютер". Хакерская атака на электростанцию может быстро расшатать общество.

В этом году в центре CCDCOE провели два крупных учения. В одном из них — "Сомкнутые щиты" — вымышленное государство Берилия защищалось от кибератак со стороны Кримсонии. Четыре тысячи военных и гражданских специалистов несколько дней работали в режиме реального времени. Вскоре после этого прошли учения "Скрещенные мечи" — уже с обратным сценарием: наступательные действия вместо обороны. Эксперты отрабатывали атаки, то есть те навыки, которые в скрытом противостоянии с Россией становятся все важнее.