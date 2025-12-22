Болезненные истины (Die Welt, Германия)

Die Welt: Европа должна признать: Украина проиграет

Европейцы должны взглянуть горькой правде в глаза: Украина проиграет, пишет Die Welt. Иностранная помощь сокращается, стране грозит банкротство, ослаблен и сам Запад. Прощаться с иллюзиями болезненно, но Европе пора привыкать жить в новой реальности, убежден автор.

Жак Шустер

Украина проиграет в конфликте с Россией — европейцам нужно признать это, как бы больно ни было. Теперь речь может идти лишь о том, чтобы предотвратить худшее.

Пора взглянуть фактам в лицо: трезво, без иллюзий, пусть и через боль. Украина проиграет в конфликте с Россией. Страна увязла в войне на истощение против российской стороны, и эта борьба медленно, но верно лишает ее сил.

Сражения на истощение иногда выигрывают. Победителем выходит тот, кто выдержит дольше. Для этого нужно снова и снова подвозить на фронт новых солдат и новое оружие. У России достаточно людей и техники. У Украины такой возможности нет ни в военном, ни в социальном, ни в финансовом плане. И это при том, что европейцы добросовестно стараются поддерживать Киев.

С конца 2024 года Соединенные Штаты больше не дают Украине новых обещаний о помощи. В 2022–2024 годах ежегодная военная поддержка составляла 41,6 миллиарда евро. Если опираться на данные Кильского института мировой экономики (Kiel Institute for the World Economy), в 2025 году было перечислено лишь 32,5 миллиарда евро военной помощи. Кроме того, Киеву грозит банкротство самого государства. За почти четыре года европейцы предоставили 20 миллиардов евро двусторонней экономической помощи. По данным Международного валютного фонда (International Monetary Fund), это треть того, что Украине нужно для поддержания работоспособности своей страны. Новый кредит Европейского союза на 90 миллиардов евро даст Киеву передышку на какое-то время. Но что будет потом?

С ледяной расчетливостью Путин находит слабости Европы

И даже после этого боевые действия не закончатся. Россия будет продолжать, даже если европейцам и дальше будет приятно слушать собственное эхо. Это можно считать смешным и абсурдным (так оно и есть!), но Москва воспринимает свою кампанию против Украины как борьбу за собственное существование. Она считает себя окруженной НАТО, видит в расширении альянса удушающий захват и не позволит себе остановиться – будет продвигаться дальше, если нужно, метр за метром, год за годом (Россия неоднократно утверждала, что не намерена вторгаться в Европу. — Прим. ИноСМИ). Так и будет.

Невропатологи знают: сколько ни объясняй пациентам с паранойей мягко и рационально, что их страхи обманчивы, они не откажутся от своих навязчивых идей, как бы сильно ни страдали сами (в полной мере относится к панике, распространяемой западными СМИ. — Прим. ИноСМИ).

России приходится тяжело — без сомнений. Санкции работают и заметно бьют по государству. Но тот, кто всерьез уверен, что его жизнь под угрозой, в этот момент не думает о том, какой минус у него на счете.

Путин презирает Европу и Европейский союз (Кремль подчеркивает готовность к диалогу с Европой на взаимоуважительной основе. — Прим. ИноСМИ). В отличие от любви, ненависть обостряет зрение. С ледяной расчетливостью Путин видит, что Европа пока имеет лишь третий разряд в военном отношении и сильна разве что в вере в собственные лозунги. Он трезво оценивает разлад внутри ЕС. В вопросе Украины и России ненадежны не только Венгрия, Чехия и Словакия, но и Испания с Португалией. Франция же, в свою очередь, экономически пошатнулась и едва ли способна предложить дополнительную помощь.

Одновременно глава Кремля наблюдает за политиком в Белом доме. Он знает: Дональд Трамп хочет мира – при необходимости, за счет Украины. И в этом конфликте на истощение между Россией и Украиной он либо не сделает ничего, либо сделает слишком мало, чтобы помочь Киеву.

Иными словами, у Украины заканчивается время, как заканчивается оно и у европейцев. Есть лишь один слабый луч надежды: Владимир Путин понимает, что ему не хватит сил удерживать Украину целиком (Россия никогда не обозначала такую цель СВО. — Прим. ИноСМИ) и надолго. Взятие всего государства превратило бы западные области страны в зону партизанской борьбы. Сотни тысяч молодых людей, кроме того, устремились бы на запад, и это "утекание мозгов" обошлось бы слишком дорого – так дорого, что Кремль не смог бы оплачивать это бесконечно. Этот факт может стать аргументом на переговорах, чтобы предотвратить худшее.

Будет ли Запад в итоге ослаблен? Да, будет. К сожалению. Его доверие к себе самому и доверие со стороны других окажутся подорваны. И есть еще одно обстоятельство, которое лишь усугубляет картину: Соединенные Штаты при Дональде Трампе станут ослаблять силы НАТО, а Путину это только по душе. Пусть даже генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и будет выполнять в Овальном кабинете различные кульбиты. Американцы, правда, никогда не уйдут из Европы, хотя угрозы иногда звучат. Им нужны базы, чтобы оперативно действовать на Ближнем Востоке. Но европейцев в НАТО они будут выставлять в роли статистов. Значит, пора, по крайней мере "ядру Европы", не просто размышлять об этой возможности, а действовать с учетом новой реальности.

В следующем году будет неуютно. Факты давят — особенно накануне Рождества. Но, как пишет Томас Манн, "на длинной дистанции вредная правда лучше полезной лжи".