"Новый фронт". Что начинается на северных границах России

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости, Андрей Коц. Норвегия объявила о самой амбициозной программе обновления королевских ВМС с момента завершения холодной войны. В Осло хотят за десять лет создать мощный региональный флот — для противостояния российским подводным лодкам стратегического назначения. Активно вооружаются и другие скандинавские государства, формируя новый фронт против России. О том, чем это грозит, — в материале РИА Новости.

Подлодки и фрегаты

В последние годы НАТО предпринимает большие усилия для ограничения возможностей ВМФ России по развертыванию стратегических ракетоносцев в Баренцевом и Норвежском морях. После вступления Финляндии и Швеции в альянс в 2022-м скандинавский полуостров целиком перешел под контроль вероятного противника. Североевропейские страны интенсивно вооружаются. Москве приходится учитывать это в стратегии обеспечения национальной безопасности.

Подземная военно-морская база ВМС Норвегии Олавсверн Источник изображения: © AFP 2024 / Bjornbakk, Jan-Morten / NTB SCANPIX

Первую скрипку в милитаризации Скандинавии играет Норвегия. К 2035-му королевские ВМС должны получить шесть подводных лодок типа Type 212CD. Они считаются самыми малошумными неатомными субмаринами в мире и благодаря водородным топливным элементам способны находиться в море по три-четыре недели без всплытия.

Предполагается, что "212-е" скрытно приблизятся к районам боевого дежурства российских "Бореев", чтобы отслеживать их перемещения. При необходимости вступят в бой. У каждой подлодки — до 24 тяжелых торпед DM2A4 Seehecht с 260-килограммовой боевой частью. Вполне достаточно, чтобы потопить АПЛ.

Американский десантный корабль USS Iwo Jima во время учений Trident Juncture 2018 в Норвегии Источник изображения: © AFP 2024 / Jonathan Nackstrand

Кроме того, ВМС Норвегии готовятся в ближайшее время принять на вооружение как минимум пять фрегатов класса Type 26. На борту — установки вертикального пуска MK41 VLS на 48-64 ячейки. Вооружение — крылатые ракеты Tomahawk или противокорабельные Sea Captor. Ледокольный класс кораблей позволит действовать в арктических водах.

Милитаризация Севера

Милитаризуется и соседняя Финляндия. Еще осенью прошлого года верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Крис Каволи сообщил об открытии там объединенного центра альянса по управлению воздушными операциями в Арктике. Официально задача объекта — "повышение ситуационной осведомленности в регионе". Неофициально — слежка за российским Северным флотом и береговой инфраструктурой, воздушное наблюдение за Северным морским путем.

В конце 2024-го Хельсинки и Вашингтон заключили соглашение об оборонном сотрудничестве. В документе подробно обговорено, что американским военным можно делать на территории Финляндии: от передвижения техники до подготовки квартир для семей. Также утвердили список объектов: 15 военных баз, аэродромы, порты. Американцам разрешили маневры, техническое обслуживание транспорта, размещение персонала, строительство. Все это — "при полном уважении суверенитета, законов и международно-правовых обязательств Финляндии", в том числе в отношении хранения определенных видов оружия.

В страну поступает новое американское вооружение. Так, в конце октября концерн Lockheed Martin сообщил о завершении сборки первого истребителя F-35A Lighting II для финских ВВС. К 2030-му эти машины полностью заменят F-18 Hornet. А F-35, напомним, способен нести ядерное оружие.

Истребители F-15K, KF-16 и F-35A ВВС Южной Кореи Источник изображения: © AP Photo / South Korea Defense Ministry

Швеция к 2030-му собирается увеличить военные расходы страны до 3,5% ВВП. Средства направят на модернизацию военной техники, расширение личного состава и усиление позиций Стокгольма в Североатлантическом альянсе.

Основные статьи расходов связаны с закупкой истребителей Gripen, перевооружением военно-морского флота и развитием систем ПВО. Кроме того, планируется усиление киберзащиты. Как сообщает Reuters, Швеция уже заключила контракты с США на поставку ракетных систем Patriot — в рамках интеграции в структуры НАТО.

Ответ России

Москве есть чем ответить на милитаризацию северо-западных рубежей, хотя значительная часть войск задействована в СВО. Для купирования новых угроз в 2024-м вновь сформировали Московский и Ленинградский военные округа. У них на вооружении, в частности, комплексы ПВО разной дальности, адаптированные к высоким широтам. В Арктике размещены дальнобойные зенитные ракетные С-400 под прикрытием систем ПВО "Панцирь" и "Тор". А от нападения с моря российские базы защищают береговые ракетные комплексы. Первое полноценное арктическое соединение Сухопутных войск, 80-я отдельная мотострелковая бригада дислоцирована в поселке Алакуртти Мурманской области.

Противостоять подводным силам стран НАТО в регионе должны, в частности, лодки проекта 885 "Ясень-М". Их в Северном флоте пока три, еще две строятся. Эти субмарины — универсальные, способные наносить как торпедные удары по морским целям, так и ракетные по наземным. "Ясени" считаются малошумными, засечь их крайне сложно.

Но главное преимущество России в северных широтах — самый мощный в мире ледокольный флот. Два атомных ледокола с двухреакторной ядерной энергетической установкой мощностью 75 тысяч лошадиных сил ("Ямал", "50 лет Победы"), два — с однореакторной в 50 тысяч ("Таймыр", "Вайгач"), атомный лихтеровоз-контейнеровоз "Севморпуть" с реактором в 40 тысяч лошадиных сил и пять судов технологического обслуживания. Ледокол "Советский Союз" — в эксплуатационном резерве. К тому же имеются дизель-электрические суда.

Атомный ледокол "Арктика" Источник изображения: © РИА Новости / М. Курносов

Кроме того, в боевой состав поступили универсальные патрульные корабли ледового класса проекта 22220: шифр "Арктика" — четыре вымпела, еще три в постройке. Мощный ледокольный флот не только позволяет России проводить арктические конвои через Северный морской путь, но и обеспечивает надежную логистику на потенциальном театре военных действий. Подобного козыря сегодня нет ни у Норвегии, ни у Финляндии, ни у Швеции.