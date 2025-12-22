Удар «Булавы»: как Россия покорила океанские глубины

Ровно 20 лет назад был выполнен первый пуск ракеты из подводного положения

На сегодняшний день стратегические ядерные силы России признаются самыми современными на планете: доля новейших систем в них достигла рекордных 92%. Ключевую роль в этом сыграл успех программы «Булава», первый подводный старт которой был выполнен 20 лет назад. В то время как США и Великобритания продолжают эксплуатировать лодки серий «Огайо» и «Вэнгард», построенные еще в прошлом столетии, Россия завершила формирование костяка из восьми крейсеров проектов 955 и 955А. О том, как замена проблемного «Барка» на унифицированную «Булаву» позволила флоту совершить технологический рывок и обеспечить безопасность страны в предстоящие десятилетия — в материале «Известий».

Как шла разработка ракеты «Булава»

Восточный кулак морских ядерных сил составляют пять крейсеров проекта «Борей», входящие в состав 25-й дивизии подводных лодок на Камчатке. Еще три «Борея», а также пять лодок проекта 667БДРМ входят в западный кулак флота — 31-ю дивизию подводных лодок на Кольском полуострове. Две лодки проекта 955А находятся в стадии строительства, не исключен и заказ новых.

Сам же ракетный комплекс, состоящий из «Бореев» с ракетой «Булава», был принят на вооружение указом президента России Владимира Путина 7 мая 2024 года. Тем самым был подведен итог десятилетий работ по этой системе вооружений.

Военнослужащий ВМФ РФ наблюдает за пуском баллистической ракеты «Булава» с ракетного подводного крейсера стратегического назначения Северного флота «Юрий Долгорукий» из назначенного района в акватории Баренцева моря по полигону Кура на Камчатке. Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Решение о разработке ракеты «Булава» было принято в 1998 году одновременно с решением о прекращении разработки ракеты Р-39УТТХ, также известной, как «Барк». Дело в том, что в ракете «Барк» использовались элементы, ранее выпускаемые на предприятиях Украины. Их замена на российские аналоги привела к ухудшению характеристик. К тому же ряд произведенных пусков оказался неудачным. Поэтому руководство страны поставило задачу создать новый ракетный комплекс подводного базирования, максимально унифицированный с создаваемой ракетой наземного базирования. Исполнителем был выбран Московский институт теплотехники (МИТ) — предприятие, ранее занимавшееся исключительно подвижными комплексами наземного базирования.

В качестве испытательного стенда для «Булавы» была выбрана головная лодка проекта 941 «Дмитрий Донской». Вообще, корабли этой серии были носителями ракет Р-39, но поскольку у последних в конце 1990-х годов закончился гарантийный срок эксплуатации, то и лодки были выведены из состава ВМФ и частично утилизированы в рамках сокращения стратегических сил по международным договорам.

МИТ, ранее создавший подвижный грунтовый ракетный комплекс «Тополь», в широкой кооперации взялся за работу. Создать ракету, пригодную и для наземного, и для корабельного базирования не удалось, ибо к ним предъявляются совершенно разные требования. Но отдельные элементы и системы, а также технологии, реализованные на ракете «Тополь», нашли свое место на «Булаве». Это позволило уменьшить сроки разработки и сэкономить финансы.

Тяжелый атомный ракетный подводный крейсер «Дмитрий Донской» Источник изображения: Фото: ТАСС/Лев Федосеев

Первое бросковое испытание макета с запуском первой ступени было проведено с борта лодки «Дмитрий Донской» 10 декабря 2003 года, первый подводный пуск макета был произведен 23 сентября 2004 года. Достигнутые результаты испытаний макетов, систем и агрегатов ракеты были конвертированы в летные испытания. 27 сентября 2005 года «Булава» стартовала из надводного положения, и через 30 минут боеголовки долетели до полигона Кура на Камчатке. А 20 лет тому назад, 21 декабря 2005 года, был совершен первый подводный пуск. Именно так должны применять межконтинентальные ракеты подводные стратегические крейсера.

В дальнейшем шла разработка ракеты, устранялись разные производственные дефекты, выстраивались кооперация и контроль за изготовлением систем и элементов ракеты. В результате было достигнуто нужное качество изготовления боеприпасов, и начиная с октября 2010 года неудачных запусков более не было.

Основа морских стратегических ядерных сил

Параллельно шло строительство головного корабля-носителя «Булавы». Лодка «Юрий Долгорукий» проекта 955 была спущена на воду в 2007 году, а 28 июня 2011 года с ее борта был произведен первый пуск «Булавы». Началось строительство серии таких кораблей. Причем на первых трех использовались элементы снятых в начале 90-х годов с производства атомных подводных лодок. Была произведена и корректировка проекта, в результате с четвертого корпуса ведется строительство по проекту 955А. И в итоге 24 июля 2025 года в присутствии президента России Владимира Путина был поднят флаг ВМФ на восьмом по счету крейсере семейства 955 и 955А — «Князь Пожарский».

Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии поднятия флага над атомным подводным ракетоносцем «Князь Пожарский» в Северодвинске 24 июля 2025 года Источник изображения: Фото: РИА Новости/Александр Казаков

— Такие корабли составляют основу морских стратегических ядерных сил и с учетом модернизационного ресурса будут обеспечивать безопасность нашего государства в предстоящие десятилетия. «Князь Пожарский» оснащен самым эффективным радиоэлектронным оборудованием и ударным вооружением, в том числе баллистическими ракетами «Булава», а также современными торпедными комплексами и средствами гидроакустического противодействия, — заявил на церемонии президент.

Сама история отечественных морских стратегических ядерных сил началась в конце 1950-х годов, когда началось создание ракетных комплексов подводного старта. Первый удачный подводный пуск ракеты Р-21 комплекса Д-4 состоялся 24 февраля 1962 года с борта дизель-электрической подводной лодки проекта 629Б К-142, а первый подводный пуск с борта атомной подводной лодки проекта 658 К-19 был произведен 14 декабря 1963 года. С этого времени стратегические ядерные силы России обладают и своим подводным компонентом, а Россия стала одной из двух стран, имеющих на вооружении полный спектр стратегических ядерных сил наземного, морского и воздушного базирования.

При этом на сегодняшний день стратегические силы России — самые современные по сравнению с другими государствами. 17 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны Владимир Путин заявил: «Наш ядерный щит является более современным, чем ядерная составляющая любой официальной ядерной державы». По его словам, доля современных систем ядерных сил составляет 92%, и такого нет ни в одной ядерной стране мира.

Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ 17 декабря 2025 года Источник изображения: Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Для сравнения: ВМС США располагают 14 лодками семейства «Огайо», построенными в период 1974–1997 годов, а британский королевский флот — четырьмя лодками «Вэнгард», построенными с 1986-го по 1999 годы. На вооружении этих субмарин стоит ракетный комплекс «Трайдент». Он эффективен и прошел ряд модернизаций, но, безусловно, уже далеко не новый. Причем на строящихся лодках семейств «Колумбия» и «Дредноут» в США и Великобритании соответственно предполагается размещение всё того же в очередной раз модернизированного комплекса.

Дмитрий Болтенков