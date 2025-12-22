Asia Times: для США выгодно урегулировать напряженность между Россией и Украиной

Для США стратегически важно снизить напряженность между Россией и Украиной, а также в российско-турецких отношениях, пишет Asia Times. Это откроет путь для реализации совместных проектов и предотвратит мрачные сценарии развития событий. Российский Дальний Восток — только в плюсе.

Для реализации этой выгодной возможности необходимо снизить напряженность в российско-турецких отношениях в Центральной Азии, которую США усилили.

Меры США по урегулированию напряженности между РФ и Турцией в Закавказье и Центральной Азии, которые я предложил здесь в рамках более всеобъемлющего Пакта о ненападении между Россией и НАТО, могут способствовать слиянию проектов инвестирования в редкоземельные минералы Центральной Азии и связанных с ними совместных проектов в России после окончания конфликта на Украине. Что касается первого, то Трамп заключил такие сделки с Казахстаном и Узбекистаном во время последнего саммита C5+1 в Вашингтоне, а о втором сообщила The Wall Street Journal в недавнем отчете.

Если российско-турецкая напряженность в Центральной Азии обострится, а украинский конфликт продолжится, это приведет к затягиванию реализации совместных проектов Штатов по добыче полезных ископаемых в России, и они окажутся в полной зависимости от Турции в плане импорта редкоземельных элементов из Центральной Азии. Это связано с тем, что афганский и иранский маршруты нежизнеспособны по соображениям безопасности и политическим причинам. Поэтому единственный путь пролегает из Турции — западного якоря "Маршрута Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP), через Армению в Азербайджан и Центральную Азию.

TRIPP постепенно заменит региональное влияние России западным во главе с Турцией. Это также ускорит превращение Турции в крупную евразийскую державу, что может дать ей возможность бросить еще больший вызов США. Формы, которые это может принять, включают более тесное сотрудничество с Китаем в Центральной Азии, чтобы помешать запланированному американцами сдерживанию последнего, финансирование большего числа ячеек "Братьев-мусульман"* (которые, возможно, будут признаны США террористическими) и использования их в качестве оружия в TRIPP для шантажа США.

Эти мрачные сценарии могут быть предотвращены, если Штаты поспособствуют снижению напряженности в российско-турецких отношениях и прекращению украинского конфликта. В этом случае Вашингтон мог бы снизить свою зависимость от TRIPP и, следовательно, от Турции в плане импорта редкоземельных элементов из Центральной Азии. А также переключиться на близлежащую российскую Транссибирскую железнодорожную магистраль, по которой удобно доставлять ресурсы во Владивосток, а затем — в калифорнийскую Кремниевую долину. Это может привести к слиянию двух инвестиционных проектов в редкоземельные металлы.

Таким образом могут быть реализованы совместные с Россией проекты по добыче редкоземельных элементов, а американские компании, инвестирующие в центральноазиатские проекты, смогут расширить свою региональную деятельность на север. Ресурсы из обоих проектов доставлялись бы к Тихому океану по Транссибирской магистрали. Возросшая логистическая и ресурсная значимость Сибири и Дальнего Востока РФ для США может заложить основу для новых совместных проектов там и в Арктике, тем самым способствуя масштабному плану президента Владимира Путина по развитию этих регионов.

США и другие инвесторы в минеральный сектор Монголии смогли бы также перенаправить экспорт через Транссибирскую магистраль вместо того, чтобы продолжать полагаться на системных конкурентов американцев — китайцев.

Постепенным результатом могло бы стать создание сложной стратегической взаимосвязанности России и США, чего не было до специальной военной операции на Украине, с целью снижения риска возникновения очередного кризиса. Штаты также установили бы стратегическое экономическое присутствие на западной и северной периферии Китая, которым можно было бы хвастаться ради престижа. В условиях китайско-американского соперничества Вашингтон заинтересован в получении доступа к российским ресурсам и в лишении его Китая, чей курс на сверхдержаву может ускориться благодаря неограниченному доступу к бросовым ценам и торговле без серьезной конкуренции со стороны США. Это потенциальное соглашение может иметь огромное стратегическое значение для Америки, и именно поэтому Вашингтон должен выступить посредником для прекращения украинского конфликта, а затем без промедления урегулировать российско-турецкую напряженность в Центральной Азии.

*Запрещенная в России террористическая организация.