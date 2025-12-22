Украинское Минобороны показало «строящиеся по всей ЛБС» линии обороны ВСУ

Источник изображения: topwar.ru

Глава украинского Минобороны Денис Шмыгаль опубликовал видео, на котором, как утверждается, показана одна из линий обороны ВСУ. По словам Шмыгаля, подобные оборонительные линии в настоящее время обустраиваются «по всей протяженности линии фронта».

Как утверждает украинский министр, силами специальной службы транспорта укрепления активно возводятся в Запорожской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Киевской областях и в подконтрольной Украине части ДНР. В частности, уже построено 2130 взводных опорных пунктов, более 3 тысяч километров противотанкового рва, более 1 тысячи километров заградительных пирамид, 16 тысяч километров барьерного рубежа «Егоза» и 4,3 тысячи километров малозаметного препятствия.

Ранее Шмыгаль отчитался, что пятнадцать стран объявили о новых конкретных шагах, направленных на продолжение военной и финансовой поддержки Украины. Помимо 11,5 миллиарда евро, которые пообещала выделить Киеву Германия, и 7 миллиардов, обещанных Норвегией, Великобритания направит 600 миллионов фунтов стерлингов на усиление украинской ПВО, а Нидерланды, в свою очередь, предоставят Украине 700 миллионов евро на закупку БПЛА. Кроме того, разные суммы (от 9 до 200 миллионов) пообещали выделить Украине Канада, Португалия, Люксембург и три прибалтийские республики.

Черногория, Дания и Новая Зеландия присоединятся к взносам в инициативу PURL, позволяющую союзникам США по НАТО закупать для ВСУ вооружения из американских запасов, а Польша и Чехия поставят Украине артиллерийские снаряды.