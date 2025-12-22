Войти
Атомный рывок Пекина: Китай поставил рекорд мира по генерации электроэнергии

Источник изображения: topwar.ru

Пока другие страны скромно планируют энергетические проекты, Китай наращивает мощности. На сегодня установленная генерация электроэнергии в стране дошла до рекордных 3,75 тераватта. Всего за восемь лет этот объем почти удвоился. Как итог, у Китая сейчас крупнейшая энергосистема на планете, и разрыв только растет.

Для ориентира возьмем США. У них суммарная установленная мощность около 1,3 тераватта. Разница почти втрое. И это не про разовый рывок, а про устойчивый тренд: Китай вкладывается в генерацию и сети так, будто вопрос энергии для него – дело принципа.

Отдельная история – атом. Прямо сейчас в КНР строятся 34 ядерных реактора. Для понимания масштаба: это больше, чем у всех остальных девяти стран из мировой атомной десятки вместе взятых. И это еще не все. Еще почти 200 реакторов либо запланированы, либо официально предложены к строительству.

На этом фоне американская картина выглядит совсем иначе. Сейчас в США не строят крупных коммерческих ядерных реакторов. Ни одного. Причины разные – от регуляторных сложностей до стоимости проектов. Можно спорить, оправдано ли это, но факт остается фактом: подходы разошлись кардинально.

К чему это приведет – вопрос открытый. Энергия сегодня – это не только лампочки в домах. Это заводы, технологии, автономность экономики. Китай явно делает ставку на масштаб и запас прочности. США выбирают альтернативный путь.

