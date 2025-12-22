Войти
В Минпромторге оценили проект российского широкофюзеляжного самолета

273
0
0
Самолет МС-21
Самолет МС-21.
Источник изображения: © Фото : Ростех/Telegram

В Минпромторге назвали актуальным для РФ проект широкофюзеляжного самолета

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Реализация проекта широкофюзеляжного самолёта является актуальной в России как для осуществления международных перевозок, так и перелетов внутри страны, рассказали РИА Новости в Минпромторге РФ.

"Реализация проекта широкофюзеляжного самолёта, несомненно, является актуальной как для осуществления международных перевозок, так и перелетов внутри страны", - сказали в министерстве.

Сейчас прорабатываются варианты создания широкофюзеляжного самолета с применением научно-технического задела, полученного как в ходе прикладных исследований, выполняемых профильными исследовательским институтами, так и по имеющимся наработкам по программам SJ-100 и МС-21, пояснили в Минпромторге РФ.

Президент России Владимир Путин заявил в пятницу в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, что России совершенно точно нужны отечественные самолеты.

