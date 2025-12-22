Войти
ТАСС

Ростех: пропагандистские мифы западных СМИ не помешают армии России побеждать

Эмблема госкорпорации "Ростех"
Эмблема госкорпорации "Ростех".
Источник изображения: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Госкорпорация прокомментировала запрос с 26 вопросами от корреспондента Reuters Кристиана Лоу, критикующими российский оборонно-промышленный комплекс

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Очередные пропагандистские мифы зарубежных журналистов не помешают заводам Ростеха работать, а армии России - побеждать. Такими словами ответили в Ростехе на антироссийские запросы западных СМИ.

В госкорпорации отметили, что Ростех получает много запросов от зарубежных журналистов и старается отвечать на них. Недавно в госкорпорацию пришел запрос от корреспондента Reuters Кристиана Лоу (Christian Lowe) с 26 вопросами, критикующими российский ОПК. Там отметили, что за вопросами скрывался четкий замысел - "рассказать о "деградации" и прочих "ужасах" российской оборонки". Лоу известен своей антироссийской позицией, отметили в Ростехе.

"Официально отвечаем господину Лоу и агентству Reuters: с российской оборонкой все в порядке. Темпы роста, которые демонстрирует Ростех, западным коллегам пока могут только сниться. Что бы ни писало ваше издание, очередные пропагандистские мифы не помешают нашим заводам работать и нашей армии побеждать. Добавить нам нечего", - заключили в Ростехе. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Ростех
