ТАСС

МО РФ расторгнет военные соглашения с Германией и другими странами Запада

Источник изображения: © Анастасия Зубкова/ ТАСС

Документы были подписаны в период с 1992 по 2002 годы

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ разрешило Минобороны прекратить несколько военных соглашений с Германией, Польшей, Норвегией и другими западными странами, которые были подписаны в период с 1992 по 2002 годы. Документ опубликован на портале правовых актов.

"Разрешить Минобороны России прекратить следующие международные договоры: соглашение между Министерством обороны Российской Федерации и Министерством обороны Федеративной Республики Германии, подписанное в г. Москве 13 апреля 1993 года; соглашение между Министерством обороны Российской Федерации и Министерством национальной обороны Республики Польша в военной области, подписанное двустороннем сотрудничестве в г. Москве 7 июля 1993 года; соглашение между Министерством обороны Российской Федерации и Министерством обороны Королевства Норвегии о сотрудничестве в военной области, подписанное в г. Москве 15 декабря 1995 года", - указано в документе.

Помимо этого, прекращены и соглашение с Болгарией о двустороннем сотрудничестве от 4 августа 1992 года, с Румынией от 28 марта 1994 года, с Данией от 8 сентября 1994 года, с Великобританией и Северной Ирландией от 18 марта 1997 года, с Нидерландами от 18 июня 1997 года. Речь также идет о соглашении с Хорватией от 18 декабря 1998 года, с Бельгией от 19 декабря 2001 года и с Чехией от 16 апреля 2002 года. 

