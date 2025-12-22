Войти
Эксперт Карпович: украинский кризис урегулируют в рамках взаимодействия РФ и США

Флаги России и США.
Складывается ситуация, что в Европе "происходит полная деградация политиков", отметил проректор Дипломатической академии МИД России

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Украинский кризис будет урегулирован в рамках взаимодействия между Россией и США, при этом возможное участие Европы в мирном процессе не является определяющим. Такое мнение высказал ТАСС проректор Дипломатической академии МИД РФ Олег Карпович.

"Тот первый шаг, который был сделан президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже, "дух Анкориджа" являются стимулирующим фактором для дальнейшего развития отношений между двумя странами. Это будет касаться вопроса дипломатической собственности, выдачи виз, увеличения количества персонала дипломатических представительств, - отметил Карпович. - Это будут определяющие факторы на перспективу. Будет взаимодействие в области космоса, научных разработок".

По его словам, складывается ситуация, что в Европе "происходит полная деградация политиков". "Времена, когда были такие политические лидеры в Европе, как президенты Франции Франсуа Миттеран и Жак Ширак, прошли. Сейчас это Урсула фон дер Ляйен, Эмманюэль Макрон, Кир Стармер и так далее, - обратил внимание эксперт. - Эти политики не имеют политического веса как внутри страны, так и на международной арене. Очень тяжело выстраивать нормальные отношения с подобными политиками".

По его словам, Путина и Трампа связывают давние дружеские отношения. "В Анкоридже это очень ярко проявилось. Это вселяет надежду, что российско-американские отношения, невзирая на все сложности и трудности, будут развиваться исключительно в позитивном ракурсе, - сказал проректор Дипакадемии. - Другого варианта быть не должно. Уверен, что вопросы с украинским кризисом будут разрешены в рамках взаимодействия на российско-американском треке. Возможно, придется взаимодействовать и с ЕС, но это не будет иметь определяющего характера в деле разрешения украинского кризиса". 

Страны
Россия
США
Украина
Франция
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Проекты
Евросоюз
