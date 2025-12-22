"Слишком быстро". Американский солдат удивлен улучшенным АК

Бывший американский военный, оружейный эксперт Дерек протестировал автомат Калашникова с модулем FRT и поделился впечатлениями в видео на своем YouTube-канале. По словам американца, эта модифицированная версия АК стала его любимым оружием.

Это АК FRT. У него есть три положения. Положение "безопасно", "весело" и "не так весело". Магазин под калибр .40. Когда я его вставляю, то можно заметить достаточный зазор у этой маленькой сошки.

А там у нас шесть молочных канистр, которые мы сейчас превратим в коммерческие расходы. Списываем эти продукты через три, два, один. Отлично. Вы видели это? Те из вас, кто разбирается в оружии, видели, что произошло? Это было очень круто. Это была затяжная вспышка. Вы можете реально увидеть и услышать, как курок ударяет по задней части затвора, а затем происходит небольшая задержка. Очень небольшая задержка. Это была примерно одна пятидесятая секунды.

Это корейские RWB патроны. Когда вы закрываете магазин, то взводите эту штуку. Она полностью взведена на данный момент, но давайте сделаем пару выстрелов в суперскоростном режиме, действительно суперскоростном полуавтоматическом режиме. Безопаснее не бывает. Я искренне считаю, что это невозможно, но отдача спускового крючка на этой штуке чрезвычайно безопасна. Вот так — просто безопасный режим, а вот так — супербезопасный. Давно я не получал столько удовольствия от стрельбы из винтовки. Эта винтовка с курком сброса усилия, на мой взгляд, чрезвычайно приятна для стрельбы.

Приклад типа "слоновья нога" — это простой советский, обычный длины приклад, который намного короче, чем стандартные приклады НАТО. Это не излишество, он гораздо больше подходит, чем складной приклад, который был на нем изначально.

Что касается сошки, я знаю, что это не РПК. Это своего рода моя утешительная РПК, но поскольку сошка расположена сзади на цевье, мне не нужно беспокоиться о том, что она так сильно сместит точку попадания, как если бы она была на конце ствола. Потому что это также типичный ствол АКМ, который не способен выдержать сильное внешнее давление. Так что я нахожу ту дешевую сошку, что у меня есть, вполне рабочей. Она не фантастическая, но, как вы видели в некоторые моменты стрельбы, если упереться, можно действительно плотно прижаться к этой винтовке и добиться довольно приличной кучности.

Что касается темпа стрельбы в режиме "супербезопасно", я засек, что он составляет около десяти выстрелов в секунду, плюс-минус. Это довольно управляемо, легко выполнить несколько быстрых контролируемых очередей.

В целом, что касается FRT, это действительно очень здорово. Он, очевидно, немного более прыгучий, чем калибр 5.56, особенно на платформе AR-15. Из положения лежа, правильно установив эту штуку, можно действительно добиться довольно плотной группы с лучшей сошкой. Уверен, я мог бы пострелять намного лучше. Это, наверное, моя любимая винтовка для стрельбы.

Итак, общий вердикт: если вы собираетесь поставить FRT на винтовку, я бы не стал избегать схемы АК. Думаю, если бы у вас был АК калибра 5.56, это дало бы вам немного более медленный, контролируемый темп стрельбы. Вы смогли бы добиться еще более кучных попаданий. Идея также в том, что при более медленном темпе стрельбы вам не обязательно захочется расходовать весь ваш боезапас слишком быстро. Очень приятно, когда у вас есть возможность оставаться на стрельбище подольше и не спускать все патроны слишком быстро.